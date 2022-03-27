Одинадцятий результативний обстріл нашими ЗСУ російських окупантів у Чорнобаївці (Херсонська область) відбувся сьогодні вночі, з 26 на 27 березня 2022 року.

“На вже, дорогенька. 11:0, вночі сьогодні.” – написав радник керівника Офісу президента Олексій Арестович у Facebook.

Він це зробив традиційно в гумористичній формі, розмістивши мем, де розчарована дівчина дивиться в свій телефон і каже, мовляв “Чекала пост Арестовича про 11-й раз у Чорнобаївці. А написав колишній”.

При цьому він додав, що аеродром Мелітополя впевнено доганяє Чорнобаївку.