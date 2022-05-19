Сьогодні, 19 травня українці відзначають День вишиванки. Збройні Сили України вирішили “привітати” окупантів з цих чудовим святом.

Воїни Десантно-штурмових військ Збройних Сил України в День вишиванки передають “вітання” загарбникам, які прийшли з війною на українські землі. Красномовне відео опублікували у фейсбуці Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України. Відео можна переглянути за посиланням.

Українські захисники розмалювали снаряди в національні орнаменти. Наші військовослужбовці вміють не лише вправно воювати, але й чудово малювати. Розмалювавши зброю, вони відправили “вітальні листівки” загарбникам, яких не запрошували на це святкування. Але українці привітний народ, тому не залишає нікого без уваги.

Почуття гумору – невід’ємна частина сьогодення, тому Збройні Сили України не залишають ворогів без своїх жартів.

