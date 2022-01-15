Чим раніше влада дослухається до пропозицій Юлії Тимошенко, тим меншими втратами для українців завершиться криза, зумовлена некомпетентністю «слуг народу».

Таку оцінку ситуації дає політичний експерт Андрій Золотарьов.

«Попри спроби влади, приховати стрімке зростання цін вона не здатна. Інфляція відчутно перевищує офіційні цифри та стала звичним явищем в житті українців. Подорожчання всього люди щодня відчувають на власному гаманці. Це прямий наслідок безпорадності та некомпетентності уряду. Інфляція – найвища за чотири роки, підприємці поставлені перед вибором – підіймати ціни, або закриватися», – наголошує експерт.

За словами Золотарьова, про подібну перспективу, спираючись на власний досвід, ще влітку попереджала Юлія Тимошенко. Вона вимагала від влади дій на випередження, які б захистили людей від збідніння та країну від загрози дестабілізації. Горе-чиновники слушні поради проігнорували, і тепер за прорахунки влади змушені розплачуватися всі громадяни.

«Як би не ставилися до Юлії Тимошенко недоброзичливці, вона нині єдиний дійсно професійний державний менеджер, який має досвід виводу країни з кризи. Що раніше влада це визнає, то з меншими втратами для пересічних українців країна зможе подолати нинішні складнощі», – переконаний аналітик.

Нагадаємо, Держстат нещодавно прозвітував про рекордне зростання цін на споживчі та промислові товари.

Саме запитом людей на професіоналів у владі експерти пояснюють збільшення підтримки «Батьківщини» та Юлії Тимошенко. Останню наприкінці року КМІС визнав єдиним політиком, спроможним сьогодні перемогти на президентських виборах Володимира Зеленського.

Джерело: Кореспондент