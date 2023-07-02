Зробити таємне поповнення не вдасться: Нацбанк посилив вимоги до переказу грошей через термінали

Система ідентифікуватиме особу кожного, хто поповнює рахунок через термінал. Це неминуче посилить контроль над походженням коштів.
Такі нові вимоги до грошових поповнень через термінали містяться у нових постановах Нацбанку України від 30 червня 2023 року – № 89 та № 90. Нові вимоги набирають чинності з 1 серпня 2023 року.
У квитанції, що видаються терміналом при поповненні рахунку готівкою, додається ще одна графа – номер телефону того, хто поповнює рахунок.
Крім того, зарахування готівки на рахунок здійснюватиметься лише через мобільний телефон платника.
Тобто платник повинен буде виконати таку послідовність операцій:
Однак такий моніторинг за допомогою телефонного номера діятиме не завжди.
Як і раніше, можна буде здійснювати без моніторингу такі операції:
Таким чином, фінансовий моніторинг за допомогою телефонного номера здійснюватиметься лише для поповнення власного рахунку або рахунків інших осіб.
Тобто тепер неможливо буде отримати гроші на рахунок, пославшись, умовно кажучи, на “таємного шанувальника”, який захотів покращити ваш фінансовий стан і при цьому залишитися невідомим. Усіх “таємних шанувальників” тепер можна буде ідентифікувати за номером телефону.