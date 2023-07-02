Зробити таємне поповнення не вдасться: Нацбанк посилив вимоги до переказу грошей через термінали

Нацбанк змінив правила переказу грошей та поповнення рахунку через термінали. Зробити таємне поповнення рахунку на банківській картці не вдасться.

Система ідентифікуватиме особу кожного, хто поповнює рахунок через термінал. Це неминуче посилить контроль над походженням коштів.

Такі нові вимоги до грошових поповнень через термінали містяться у нових постановах Нацбанку України від 30 червня 2023 року – № 89 та № 90. Нові вимоги набирають чинності з 1 серпня 2023 року.

Які зміни передбачені із серпня

У квитанції, що видаються терміналом при поповненні рахунку готівкою, додається ще одна графа – номер телефону того, хто поповнює рахунок.

Крім того, зарахування готівки на рахунок здійснюватиметься лише через мобільний телефон платника.

Тобто платник повинен буде виконати таку послідовність операцій:

ввести номер мобільного телефону на екрані ПТКС (програмно-технічного комплексу самообслуговування – так званого терміналу);

одержати на цей номер одноразовий пароль (шляхом повідомлення або за допомогою телефонного дзвінка);

ввести на екрані терміналу одноразовий пароль, що підтверджує згоду виконання платіжної операції;

отримати квитанцію.

Лише у такому разі грошове поповнення буде зараховано.



Однак такий моніторинг за допомогою телефонного номера діятиме не завжди.

Як і раніше, можна буде здійснювати без моніторингу такі операції:

оплату комунальних платежів (квартплати та комунальних послуг, стаціонарного телефонного зв’язку, телебачення, електроенергії, газу, інтернету, охорони);

оплату квитків для залізничних перевезень (включаючи приміські);

оплату проїзду у міському та приміському транспорті (включаючи оплату електронних квитків для проїзду у такому транспорті);

оплату маршрутних пасажирських перевезень;

поповнення проїзних і транспортних карток для проїзду у міському та приміському транспорті;

сплату податків, штрафів, адміністративних послуг, зборів та інших платежів до бюджету.

Таким чином, фінансовий моніторинг за допомогою телефонного номера здійснюватиметься лише для поповнення власного рахунку або рахунків інших осіб.

Тобто тепер неможливо буде отримати гроші на рахунок, пославшись, умовно кажучи, на “таємного шанувальника”, який захотів покращити ваш фінансовий стан і при цьому залишитися невідомим. Усіх “таємних шанувальників” тепер можна буде ідентифікувати за номером телефону.