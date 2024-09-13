У Тернополі триває акція під назвою «Підтримуй ЗСУ – посади іменне дерево».

Метою ініціативи є створення комфортного, красивого та зеленого простору для мешканців міста, водночас допомагаючи нашим мужнім захисникам.

Кожен учасник акції має можливість висадити дерево у своєму улюбленому місці міста, тим самим не лише прикрасивши Тернопіль, але й зробивши свій внесок у перемогу України.

Усі зібрані кошти будуть спрямовані на допомогу Збройним силам України, зокрема, на закупівлю безпілотних літальних апаратів для військових, які захищають наші кордони на гарячих точках.

Можна обрати локацію та кількість саджанців відповідно до бюджету, зокрема:

донат на суму 10 тисяч гривень для висадки дерев на вул. Слівенській (катальпа бігнонієвидна, верба щільнолистова плакуча) або бульв. Данила Галицького (дуб звичайний, бук лісовий);

донат на 15 тисяч гривень для висадки дерев на вул. Руській або Дамбі Тернопільського ставу (катальпа бігнонієвидна);

донат 20 тисяч гривень для висадки вул. Петра Конашевича-Сагайдачного (тюльпанове дерево), вул. В’ячеслава Чорновола (слива Піссарді, липи), бульв. Тараса Шевченка (катальпа бігнонієвидна, липа).

Саджанці дерев мають висоту 2–2,5 метри. Видовий склад підібраний відповідно до озеленення кожної вулиці, з можливістю заміни виду в разі відсутності саджанців у розсаднику на момент висадки.

Як долучитися: заповніть заявку за цим посиланням. Вкажіть бажану локацію та кількість саджанців. Очікуйте контакту для надання реквізитів оплати. День і час буде повідомлено додатково. Деталі за телефоном (0352) 25-49-34.

Терміни проведення акції:

Прийом онлайн-заявок – до 15 вересня 2024 року.

Опрацювання заявок, доставка саджанців та виготовлення іменних табличок – з 15 по 22 вересня 2024 року.

Висадження дерев – з 23 по 30 вересня 2024 року.

Нагадуємо, що раніше писали про ініціативу «Підтримай ЗСУ – посади іменне дерево» .