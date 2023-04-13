Зрадники будуть покарані: Рада Церков зробила категоричну заяву щодо діяльності храмів мп в Україні

Днями відбулася зустріч Голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука з Всеукраїнською Радою Церков і релігійних організацій (ВРЦіРО), під час якої було обговорено низку питань державно-церковних відносин в контексті російської загарбницької війни проти України.

Відтак, Всеукраїнською Радою Церков одностайно заявила про неприпустимість діяльності в Україні будь-яких організацій, у тому числі релігійних, центри та керівництво яких знаходяться в російській федерації.

Також мова йшла про невідворотність покарання для всіх осіб, причетних до сприяння ворогу та державної зради, незалежно від того, до якої конфесії і церкви вони належать та чи мають якийсь сан.

Говирили на Раді Церков й про рівність перед законом представників всіх релігій.

Члени ВРЦіРО закликали державні та правоохоронні органи робити все можливе, щоби не допустити дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні.

Учасники зустрічі наголосили, що у питаннях Національного заповідника «Києво-Печерська Лавра» держава насамперед захищає інтереси України та Українського народу, що полягають у тому, щоб Лавра функціонувала, саме як православний монастир, відкритий для українських віруючих.

Учасники зустрічі також відзначили, що Україна відома у світі високим рівнем релігійної свободи, релігійним плюралізмом, відсутністю «державної церкви», рівністю всіх релігійних організацій перед законом, розвиненим міжконфесійним діалогом та співпрацею між різними церквами.