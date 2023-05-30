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Золото та срібло отримала вихованка тренера з Тернополя на Кубку України з бодібілдінгу та фітнесу WABBA

30.05.2023

Зоряна Деркач

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Новини, Події

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Наприкінці травня, у Львові відбувся Відкритий Кубок України з бодібілдінгу та фітнесу WABBA.

Участь у змаганнях взяла вихованка тернопільського тренера Віктора Мацикура – Вікторія Сивак.

Молода жінка отримала і перше і друге місце.

З перемогою Вікторію привітав її тренер.

“Хочу привітати з завершенням підготовки та вдалою участю у Відкритому Кубку України з бодібілдінгу та фітнесу WABBA свою вихованку Вікторію Сивак. Це лише її другий сезон у виступах, восени минулого року вона дебютувала серед юніорок, цієї весни ми повертаємось зі Львова з двома нагородами (золото і срібло) у категоріях «юніорки до 21 року» та «юніорки до 24 років», а також призове шосте місце фіналу в абсолютній категорії”, –відзначив Віктор Мацикур

Вікторія одна з наймолодших учасниць цих змагань, однак змогла продемонструвати хорошу форму на сцені, та гідно представити місто Тернопіль.

“Звісно я, як керівник обласного осередку WABBA у Тернопільській області вдячний їй за роботу та результат, також всім, хто підтримував та вболівав, а ще, перед усім – нашим збройним силам та кожному з тих воїнів, які боронять нашу країну, наших людей, перемагаючи ворога дають змогу і нам жити, та перемагати”, – наголосив тренер. 

На зображенні може бути: 2 людини, люди займаються бодибілдингом та текст

Джерело: Тернополянни

Теги: Віктор Мацикур, Відкритий Кубок України з бодібілдінгу та фітнесу, Вікторія Сивак

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