Золото та срібло отримала вихованка тренера з Тернополя на Кубку України з бодібілдінгу та фітнесу WABBA

Участь у змаганнях взяла вихованка тернопільського тренера Віктора Мацикура – Вікторія Сивак.

Молода жінка отримала і перше і друге місце.

З перемогою Вікторію привітав її тренер.

“Хочу привітати з завершенням підготовки та вдалою участю у Відкритому Кубку України з бодібілдінгу та фітнесу WABBA свою вихованку Вікторію Сивак. Це лише її другий сезон у виступах, восени минулого року вона дебютувала серед юніорок, цієї весни ми повертаємось зі Львова з двома нагородами (золото і срібло) у категоріях «юніорки до 21 року» та «юніорки до 24 років», а також призове шосте місце фіналу в абсолютній категорії”, –відзначив Віктор Мацикур.

Вікторія одна з наймолодших учасниць цих змагань, однак змогла продемонструвати хорошу форму на сцені, та гідно представити місто Тернопіль.