Знайшли повішеним у лісі: подробиці смерті підлітка який зник 11 травня на Кременеччині

16-річного Владика Білика, якого шукали 6 днів, знайшли мертвим у лісі. 11 травня близько 17 години хлопець пішов з дому та не повернувся.

У відділі комунікації Нацполіції Тернопільщини підтвердили, що хлопця знайшли повішеним у лісі без слідів насильства. Проте остаточні висновки дасть експертиза.

Як розповідають односельці, мама Владика була на заробітках у Польщі. Хлопця лишили з батьком. Він, за їхніми словами, зловживав алкоголем та знущався з дитини.

Тепер у ситуації належить розбиратися не лише правоохоронцям, а й ювенальній превенції та соціальним службам. Вони з`ясовуватимуть, як сталося, що родичі, які були поряд, не втрутилися, не заступилися за дитину і допустили непоправне.