Знайшли підлітка, який заради розваги знищив стовпчик на Чорновола

Підлітка, який заради відео у Тік ток на самокаті знищив обмежувач руху на вулиці Чорновола у Тернополі, знайшли.

Про це повідомили правоохоронці області.

“Представники Тернопільської міської ради звернулися до правоохоронців Тернопільського районного управління поліції допомогти встановити особу неповнолітнього. Поліцейські з’ясували, що до протиправних ігор причетний 12-річний тернополянин”, – йдеться у повідомленні.

На батьків хлопчика складено адміністративний протокол згідно частини 3 ст. 184 КУпАП, санкція якого передбачає накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.