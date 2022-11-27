27.11.2022 20:52

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Знайшли підлітка, який заради розваги знищив стовпчик на Чорновола

27.11.2022

Роман Васильович

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Підлітка, який заради відео у Тік ток на самокаті знищив обмежувач руху на вулиці Чорновола у Тернополі, знайшли.

Про це повідомили правоохоронці області.

“Представники Тернопільської міської ради звернулися до правоохоронців Тернопільського районного управління поліції допомогти встановити особу неповнолітнього. Поліцейські з’ясували, що до протиправних ігор причетний 12-річний тернополянин”, – йдеться у повідомленні.

На батьків хлопчика складено адміністративний протокол згідно частини 3 ст. 184 КУпАП, санкція якого передбачає накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Автор: Роман Васильович

Мітки: підліток, хуліган

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