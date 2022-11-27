Знайшли підлітка, який заради розваги знищив стовпчик на Чорновола

Підлітка, який заради відео у Тік ток на самокаті знищив обмежувач руху на вулиці Чорновола у Тернополі, знайшли.
Про це повідомили правоохоронці області.
“Представники Тернопільської міської ради звернулися до правоохоронців Тернопільського районного управління поліції допомогти встановити особу неповнолітнього. Поліцейські з’ясували, що до протиправних ігор причетний 12-річний тернополянин”, – йдеться у повідомленні.
На батьків хлопчика складено адміністративний протокол згідно частини 3 ст. 184 КУпАП, санкція якого передбачає накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.