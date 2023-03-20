Значне потепління та дощі з грозами: які сюрпризи підготувала погода на кінець березня

На цьому тижні по всій країні продовжиться поступове підвищення температури.

Періодично проходитимуть дощі різної інтенсивності, а в нічні та ранкові години можливі тумани, передає meteoprog.com.

“В результаті надходження на територію нашої країни теплих і вологих повітряних мас з південно-західної Європи, температурне тло в третій декаді березня очікується суттєво вищим за середні багаторічні показники і буде відповідати скоріше середині квітня”, – зазначають синоптики.

Періодично в Україні очікуються дощі, які ближче до вихідних стануть інтенсивнішими та охоплять більшу частину території, інколи можливі навіть грози.

На початку тижня вночі та вранці спостерігатимуться заморозки на поверхні ґрунту та місцями у повітрі, а також тумани внаслідок слабовітряної погоди і підвищеного тиску.

В денні години синоптики прогнозують від +9 до +21°. Найтепліше буде у західних та на Одещині.

Прогноз на тиждень 20-26 березня

У понеділок, 20 березня, погодні умови визначатимуться полем підвищеного атмосферного тиску. Опадів на всій території України не прогнозується. Вночі та вранці місцями можливі тумани. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах -2…+4 °С, вдень максимальні значення становитимуть +9…+15 °С.

У вівторок, 21 березня, під впливом улоговини та ліній нестійкості у західних, вдень також у Київській, Чернігівській та Одеській областях пройдуть невеликі дощі. На решті території країни без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер західний, південно-західний, 3 – 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +1…+7 °С, вдень +9…+15 °С.

У середу, 22 березня, в умовах малоградієнтного баричного поля місцями по Україні пройдуть невеликі короткочасні дощі. Вночі та вранці місцями тумани. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +2…+8 °С, вдень +9…+15 °С.

У четвер, 23 березня, погода у більшості областей нашої країни очікується переважно без опадів з високими температурними показниками. Лише вдень у районі Полісся та крайньої півночі пройде невеликий дощ. Вітер південно-західного напрямку, 5 – 10 м/с. Температура повітря в нічний час +3…+9 °С, вдень стовпчики термометрів покажуть +11…+17 °С, у західних та Одеській областях місцями +18…+20 °С.

У п’ятницю, 24 березня, під впливом атмосферних фронтів вночі у північних областях, вдень у західній частині очікуються невеликі, подекуди помірні дощі. На решті території України без істотних опадів. Вітер південно-західний з переходом на західний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі +4…+10 °С, вдень +11…+17 °С, на Одещині +18…+21 °С.

У суботу, 25 березня, під впливом балтійського циклону та його атмосферних фронтів очікується дощова та похмура погода на переважній частині України. Вдень у західних областях можливі грози. Вітер південний з переходом на західний, 7 – 12 м/с, вдень у західній частині місцями пориви, 15 – 17 м/с. Температура повітря вночі становитиме +4…+10 °С, вдень +9…+15 °С, у Криму, Херсонській та Вінницькій областях +16…+17 °С.

У неділю, 26 березня, утримається тепла та дощова погода. У західних областях місцями пролунають грози. Вітер переважно західної чверті, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +3…+9 °С, вдень +9…+15 °С, у південних областях +16…+18 °С.