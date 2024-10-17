Зміни виплати грошового забезпечення близьким військовослужбовця, який зник безвісти або потрапив у полон

Верховна Рада підтримала внесення змін до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» щодо грошового забезпечення військовослужбовців, захоплених у полон або заручниками, а також інтернованих у нейтральних державах або безвісно відсутніх.

Збереження грошового забезпечення

За військовослужбовцями, захопленими в полон або заручниками, а також інтернованими в нейтральних державах або зниклими безвісти, зберігаються грошове та інші види забезпечення, зокрема й додаткові винагороди. Зберігаються виплати в розмірі посадового окладу за останнім місцем служби, окладу за військовим званням, надбавки за вислугу років, інших щомісячних додаткових видів грошового забезпечення постійного характеру та інші види грошового забезпечення з урахуванням зміни вислуги років та норм грошового забезпечення.

Особисте розпорядження

Військовослужбовець має право скласти в письмовій довільній формі особисте розпорядження на випадок захоплення його в полон або заручником, інтернування в нейтральних державах або зникнення безвісти про виплату належного йому грошового забезпечення особі (особам) за його вибором, визначивши розмір частки у відсотках.

Виплата за відсутності розпорядження

Якщо немає особистого розпорядження на випадок полону чи зникнення безвісти, грошове забезпечення виплачується дружині (чоловіку), законним представникам малолітніх (неповнолітніх) дітей (осіб з інвалідністю з дитинства — незалежно від їх віку) та батькам військовослужбовців (крім дітей, батьків та інших осіб, які одержують від військовослужбовця аліменти, а також батьків, які позбавлені батьківських прав, за умови, що ці права не були поновлені) рівними частками. Якщо ж у військового немає ні дружини/чоловіка, ні дітей, ні осіб, яких він утримує, то його грошове забезпечення виплачується повнолітнім дітям, рідним братам/сестрам, законним представником яких є військовослужбовець, але не більше 20% від загальної суми.

Порядок виплат

Грошове забезпечення особі (особам), визначеній (визначеним) в особистому розпорядженні на випадок полону чи зникнення безвісти, та особам, передбаченим законом, виплачується до повного з’ясування обставин захоплення військовослужбовців у полон або заручниками, інтернування в нейтральних державах або зникнення безвісти, їх звільнення з полону або визнання судом безвісно відсутніми чи оголошення судом померлими. Кошти виплачуються не більше ніж до дня виключення військовослужбовця зі списків особового складу військової частини.

Детальний порядок виплат, умови перерахунку визначає Кабінет Міністрів України.

Якщо немає особистого розпорядження на випадок полону та осіб, які мають право на виплату без особистого розпорядження, належні та не виплачені військовослужбовцям, захопленим у полон або заручниками, а також інтернованим у нейтральних державах або зниклим безвісти суми після оголошення їх судом померлими включаються до складу спадщини.

Індексація

Грошове забезпечення військовослужбовців, захоплених у полон або заручниками, а також інтернованих у нейтральних державах або зниклих безвісти, підлягає індексації відповідно до закону. Порядок та умови перерахунку розміру грошового забезпечення таких військовослужбовців встановлює Кабінет Міністрів України.

Дія закону не поширюється на військовослужбовців, які добровільно здалися в полон або дезертирували.