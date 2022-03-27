Відтепер, щоб отримати консультацію сімейного лікаря, терапевта чи педіатра декларація не є обовʼязковою. Ви можете звернутись до будь-якого лікаря Тернопільщини.

Якщо вам потрібна консультація вузькопрофільних спеціалістів направлення не є обов’язковим.

Якщо ви не маєте можливості або гострої потреби йти на прийом в медзаклад – скористайтесь записом на онлайн-прийом до лікаря через Helsi.

Зробити це можна через додаток або на helsi.me, обравши відповідний розділ «Онлайн-консультації» Дані про прийом будуть збережені в електронному кабінеті Helsi.

Навіть на онлайн-прийомі лікар може виписати рецепт, який буде збережений у вашому кабінеті.

Усі інсуліни за рецептами наразі безкоштовні

Ліки за програмою «Доступні ліки» можна отримати як за електронним, так і за паперовим рецептом.