Відтепер, щоб отримати консультацію сімейного лікаря, терапевта чи педіатра декларація не є обовʼязковою. Ви можете звернутись до будь-якого лікаря Тернопільщини.
- Якщо вам потрібна консультація вузькопрофільних спеціалістів направлення не є обов’язковим.
- Якщо ви не маєте можливості або гострої потреби йти на прийом в медзаклад – скористайтесь записом на онлайн-прийом до лікаря через Helsi.
Зробити це можна через додаток або на helsi.me, обравши відповідний розділ «Онлайн-консультації» Дані про прийом будуть збережені в електронному кабінеті Helsi.
- Навіть на онлайн-прийомі лікар може виписати рецепт, який буде збережений у вашому кабінеті.
- Усі інсуліни за рецептами наразі безкоштовні
- Ліки за програмою «Доступні ліки» можна отримати як за електронним, так і за паперовим рецептом.
Виписати рецепт може, як завжди, терапевт, педіатр або сімейний лікар (для інсулінів – перший рецепт від ендокринолога). Аптеки наразі приймають і електронні, і паперові рецепти.