Житлові будинки у Тернополі будуть ремонтувати по-новому

Кошти на ремонт житлового фонду з міського бюджету виділятимуть по-новому. Роботи, які потребують термінового виконання, тобто аварійні, проводитимуть за бюджетні кошти, а інші – на умовах співфінансування.

Такі зміни до Програми розвитку житлово-комунального господарства Тернопільської міської територіальної громади на 2021-2024 роки внесли на сесії міської ради, яка відбулася на початку березня.

Під час обговорення проекту рішення депутат Іван Сороколіт поцікавився чи тепер ремонти житлового фонду відбуватимуться виключно на умовах співфінансування.

Роботи, які потребують термінового виконання, тобто аварійні, будуть робитися у будь-якому випадку, – пояснив Сергій Надал. – Стосовно інших робіт, за пропозицією депутатів, оскільки кожного року коштів є значно менше від потреби і від бажань, які озвучують депутати тому, вносимо зміни до програми, щоб у пріоритеті були ті випадки, де люди готові надавати співфінансування, але це не виключає можливості проведення робіт без співфінансування.

Депутати не тільки внесли зміни до програми, а й затвердили Порядок проведення ремонтів житлового фонду на умовах співфінансування на території Тернопільської міської територіальної громади. Стати учасником Програми можуть як ОСББ, так і управителі будинків (ЖЕКи). Дія Порядку проведення ремонтів поширюється на всі багатоквартирні будинки Тернопільської громади, які експлуатуються більше 10 років. На умовах співфінансування можуть бути відремонтовані: покрівлі; внутрішньобудинкові інженерні мережі, система подачі теплової енергії, водопостачання та каналізації; мережа електропостачання; внутрішньобудинкові системи протипожежного захисту будинків підвищеної поверховості; несучі і огороджувальні конструкції; ліфти та систем диспетчерського зв’язку; дитячі та спортивні майданчики на прибудинкових територіях; міжпанельні шви, відмостки, дощівки, ринви, заміна вікон тощо. Для кожного з цих видів ремонтів розмір співфінансуання є різним. Наприклад, на ремонт, модернізацію та заміну ліфтів, системи диспетчерського зв’язку з міського бюджету виділятимуть 80% коштів, а мешканці будинку мають профінансувати 20%. У Порядку також вказано, що максимальна кількість бюджетних коштів на реалізацію одного проекту становить три мільйони гривень, мінімальна – п’ятдесят тисяч гривень.

У разі якщо в будинку є нежитлові приміщення, які є власністю територіальної громади, а також квартири, в яких проживають сім’ї загиблих учасників бойових дій, які брали участь у бойових діях, сім’ї Героїв Небесної Сотні, сім’ї загиблих під час антитерористичної операції та операції об’єднаних сил, то внесок за них перераховується з бюджету громади і враховується в частці дольової участі органів місцевого самоврядування. Підприємства, які є власниками приміщень та розміщені в багатоквартирних будинках, зобов’язані брати участь у реалізації проекту з ремонту, реконструкції та модернізації спільного майна. При цьому їхній внесок зараховується до внеску співвласників будинку.

Детальніше про відсотки співфінансування тих чи інших робіт, а також, які документи для проведення робіт необхідно подавати можна прочитати у Порядку.