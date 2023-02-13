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Житель Тернопільщини за незаконну порубку дерев намагався відкупитися хабарем

13.02.2023

Роман Васильович

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Кримінал, Новини

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Два кримінальні провадження розпочали слідчі Чортківського райвідділу поліції щодо жителя Заліщицької громади. 55-річному чоловіку інкримінують незаконну порубку дерев та пропозицію неправомірної вигоди службовій особі.

Під час патрулювання співробітники групи реагування патрульної поліції виявили у лісосмузі чоловіка, який зрізав дерева. Дозвільних документів на порубку у нього не було.

Як виявилося порубка була здійснена на території, яка відноситься до природно-заповідного фонду, а саме Національного природного парку «Дністровський каньйон». Розмір завданих збитків встановлюється.

На місці події правопорушник почав пропонувати поліцейським 50 доларів, аби вони його відпустили. Інспектори попередили чоловіка про кримінальну відповідальність за такий вчинок, але це його не зупинило. Факт пропозиції неправомірної вигоди задокументувала слідчо-оперативна група.

З місця події поліцейські вилучили автомобіль, у який були завантажені зрубані дерева.

Відомості за даними фактами внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 246 (незаконна порубка дерев, вчинена на об’єкті природно-заповідного фонду) та частиною 1 статті 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Джерело: Відділ комунікації поліції Тернопільської області

Теги: кримінл, порубка дерев

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