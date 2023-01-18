Житель Тернопільщини створив ікони на бронеплитах для президентів Польщі та Литви

Іконописець з Кременця, що на Тернопільщині, Андрій Охоцький створив ікони на бронеплитах для президентів Польщі та Литви. На його роботах – “Юрій Змієборець” з прапорами країн. На зображенні римський воїн перемагає змія, крила якого в кольорах прапора Росії, – каже майстер.

За словами, Андрія Охоцького, вручили ікони Анджею Дуді та Ґітанасу Науседу під час зустрічі у форматі Люблінського трикутника в Львові, повідомляє Суспільне.

“Це таке символічне зображення перемоги українського народу над підступним російським змієм. Я зобразив Юрія Змієборця, як символ перемоги. Ну і змій із символами Росії – це країна-агресор, яка на нас напала”.

Часу, щоб попрацювати над іконами, було небагато, каже іконописець.

“Замовлення прийшло мені досить пізно. Щоб виготовити ці дві плити – я витратив приблизно півтора-два тижні. Це і недоспані ночі, і з регулярними відключеннями світла. Було дуже важко вкластися в зазначені терміни, але, з Божою допомогою, я з цим завданням впорався”.

За словами Андрія Охоцького, він не знав, що плити передадуть саме Анджею Дуді та Ґітанасу Науседу. Про це дізнався вже після вручення подарунків.

“Мені було надзвичайно приємно, що такий мій скромний вклад, невеличка моя лепта, направлена на перемогу нашої країни”.

Іконописом чоловік займається з 2010 року. Ікони на бронеплитах вперше створив минулого року. Зробив це під час мистецького проєкту “ArtArmor”. Ініціювали його волонтери руху “Ukraine for Heroes”, щоб допомогти Збройним силам України. Художники та іконописці малювали на плитах від бронежилетів, які побували в бою. Відшукати матеріал для роботи допоміг Генштаб і Міністерство оборони.

“Це бронеплити, які використовували наші бійці і які врятували життя тим, кому вони належали. На цих бронеплитах є отвори від куль. Ті плити, які були подаровані президентам, мені дали можливість вибрати самому. Першу плиту мені просто вручили і велику її частину займали отвори від куль. Тому розмістити композиційно було досить складно. А оскільки всередині плита була пошкоджена, то також важко було підготувати саму поверхню до живопису”.

“Матеріалами я користувався такими, як і завжди. Тобто, це суміш крейди з клеєм і темперні фарби”.

Усі бронеплити, створені під час проєкту, а їх 12, близько місяця експонували у Львові. Далі їх показуватимуть в дев’яти країнах Європи. Так, розповідає Андрій Охоцький, хочуть залучити до проєкту іноземних художників.