Жоден із паліїв авто ЗСУ не отримав обіцяної винагороди, – поліція

Жоден зі зловмисників, котрі скоюють підпали автомобілів військовослужбовців ЗСУ, «не отримав усіх обіцяних російськими замовниками грошей», розповів в ефірі телемарафону начальник поліції Києва Дмитро Шумейко, відповідаючи на запитання щодо підпалів автомобілів військових.

«Хочу запевнити, що ситуація у цьому напрямку під контролем. Такі випадки трапляються. Не можна казати, що є великий сплеск, ми ефективно протидіємо цьому, залучаємо всі можливості й сили поліції та СБУ», – зазначив він.

За словами Шумейка, «такі злочини скоюють різні групи осіб, причому столичні поліцейські зафіксували лише два випадки, коли паліями виявилися жінки».

«Мотивація у всіх цих людей одна – легкі гроші. Вони були впевнені, що правоохоронні органи їх не спіймають, обирали стоянки, подвір’я, які не сильно охоронялися… Ворожі спецслужби через соцмережі пропонують гроші – від 600 до кількох тисяч доларів за підпали авто. Але жоден із тих, хто погодився, цих грошей не отримав», – розповів начальник поліції Києва.

Ці особи, зауважив він, «у найкращому разі» отримували «невелику частину» обіцяних коштів.

«Але потім ворог починає шантажувати тих, хто погодився, тим, що передасть дані про них правоохоронним органам України… І варто говорити кожному: у цій категорії злочинів інших запобіжних заходів, окрім тримання під вартою, не обирається. Кожен, хто його вчинив, має розуміти, що до нього буде застосовано тільки цей запобіжний захід», – наголосив Шумейко.

Окремо він закцентував на тому, що «у ці злочини росіяни втягують і українську молодь».

«Зараз хотів би звернутися до батьків і освітян – потрібно говорити з дітьми й пояснювати їм, що наш ворог не має ні совісті, ні моралі та втягує у цю злочинну діяльність дітей. І чим більше ми будемо говорити про це з дітьми, тим, я впевнений, вони будуть менше (потрапляти на цей гачок – ред.)», – зазначив Шумейко.

Він також закликав громадян, які побачать подібні оголошення, насамперед у соцмережах, одразу повідомляти поліцію.

«Потрібно звертати увагу, якщо хтось крутиться навколо військових авто, фотографує, виявляє нетипову поведінку. Якщо особа не є мешканцем певного будинку, але тривалий час ходить поруч і щось вишукує – потрібно просто зателефонувати на 102 або 112, і поліція розбереться», – запевнив посадовець.

Він також наголосив, що «випадки побиття військових не є тенденцією ані у столиці, ані загалом в Україні».