З 1 жовтня поточного року жінок певних спеціальностей братимуть на військовий облік. Якщо в цей період в Україні все ще триватиме воєнний стан, таким жінкам буде заборонено виїзд за кордон.
Наказом Міноборони № 313 від 11 жовтня 2021 року затверджено “Перелік спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов‘язаних” та “Перелік спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями“.
Жінки, які набули спеціальностей, що входять до переліків, мають бути взяті на військовий облік військовозобов‘язаних з 1 жовтня 2022 року. Це передбачено наказом Міноборони № 35 від 07 лютого 2022 року, пишуть #Букви.
До цього переліку входять такі спеціальності:
- Хімія, хімічні технології та інженерія, біологія
- Інженерія програмного забезпечення, комп’ютерні науки, інформаційні системи та технології, комп’ютерна інженерія
- Харчові технології, технологія виробництва і перероблювання продукції тваринництва
- Стоматологія, медицина, медсестринство, фармація, технології медичної діагностики та лікування;
- Біомедична інженерія, біотехнології та біоінженерія
- Ветеринарна медицина, ветеринарна гігієна
- Облік і оподаткування, маркетинг, менеджмент, підприємництво, економіка, фінанси, банківська справа та страхування
- Видавництво та поліграфія
- Державна безпека
- Транспортні технології
- Будівництво та цивільна інженерія, архітектура та містобудування, геодезія та землеустрій
- Авіаційний транспорт, авіаційна та ракетно-космічна техніка
- Електроніка
- Журналістика, професійна освіта (за спеціалізацією), спеціальна освіта
- Психологія, соціологія, політологія, соціальна робота, соціальне забезпечення
- Залізничний транспорт
- Пожежна безпека