З 1 жовтня поточного року жінок певних спеціальностей братимуть на військовий облік. Якщо в цей період в Україні все ще триватиме воєнний стан, таким жінкам буде заборонено виїзд за кордон.

Наказом Міноборони № 313 від 11 жовтня 2021 року затверджено “Перелік спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов‘язаних” та “Перелік спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями“.

Жінки, які набули спеціальностей, що входять до переліків, мають бути взяті на військовий облік військовозобов‘язаних з 1 жовтня 2022 року. Це передбачено наказом Міноборони № 35 від 07 лютого 2022 року, пишуть #Букви.

До цього переліку входять такі спеціальності: