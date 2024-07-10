Згасають надії на світло. Що буде взимку?

Прогнози на наступну зиму стають дедалі похмурішими. Адже росія продовжує планомірно знищувати українську інфраструктуру. Наша енергосистема отримала ураження, від яких будь-яка інша вже здулася б. Але ми досі тримаємося та готуємося до дуже непростого сезону холодів. Чи будемо зі світлом?

Втрати — еквівалентні споживанню Нідерландів

Центр громадського моніторингу та контролю узагальнив наші втрати: Бурштинська теплоелектростанція на Івано-Франківщині, яку росіяни атакували аж 12 разів, більше не підлягає відновленню. Повністю знищено і Трипільську ТЕС на Київщині, яку окупанти поцілили ще у квітні. До того у березні росіяни зруйнували Зміївську ТЕС у Харківській області. Також у березні росія поцілила ДніпроГЕС у Запоріжжі. Загалом, впродовж весни та початку літа цього року Україна втратила половину потужності наших електростанцій — більш як 9 ГВт. За словами очільника «Укренерго» Володимира Кудрицького, це обсяг електроенергії, який у пікові години при спекотній температурі споживають Нідерланди або ж Словаччина та країни Балтії разом узяті. «Треба розуміти, що за такого масштабу ураження абсолютно будь-яка інша енергосистема Європи вже б давно сколапсувала», — заявив Кудрицький в інтерв’ю Hromadske.

Імпорту — замало

Щоб перекрити дефіцит, Україна імпортує електроенергію усіх чотирьох країн Євросоюзу, з якими у нас є кордон: Словаччини, Румунії, Угорщини та Польщі. Частково електроенергію транспортують в Україну з Румунії мережами Молдови. Але максимальна технічно можлива потужність імпорту нині — 1,7 ГВт на годину — менше четвертини від втрачених 9 ГВт. «Імпорт з ЄС дозволяє стабілізувати ситуацію в енергосистемі та дещо пом’якшити навантаження щодо відключень електрики. Без нього в українців проміжки без електроенергії були б значно триваліші», — пояснив Кудрицький.

Він також спростував чутки про нібито експорт української електрики за кордон під час блекаутів. «Я з великим подивом читаю дописи в соцмережах, в яких показують фізичні перетоки електроенергії з України, відображені на сайті ENTSO-E, і стверджують, що нібито це експорт. Насправді це транзитні фізичні перетоки. Наприклад, Румунія може транспортувати електроенергію через Україну до Угорщини через слабкі зв’язки у своїй енергосистемі. Це означає, що електроенергія заходить в Україну і виходить, не залишаючись у нас. Україна нічого не експортує і нічого не втрачає», — зазначив очільник “Укренерго”.

Лише 6 годин світла на добу

Майбутня зима, на думку Кудрицького, буде дуже непростою. «Реальна ситуація залежатиме від багатьох чинників, основний із яких — обстріли. Неможливо зараз передбачити їхній характер, масованість і влучність», — заявив Кудрицький.

За оцінками генерального директора YASNO Сергія Коваленка, цієї зими дефіцит електроенергії становитиме до 35%. «Якщо потім відняти критичну інфраструктуру, якщо потім все зробити, то ми можемо дійсно сидіти 6-7 годин зі світлом. Але це треба вже в серпні обговорювати, тому що буде зрозуміло, які в нас можливості по імпорту і скільки ми встигнемо, відновити генерації», — пояснив Коваленко.

А на думку директора Центру дослідження енергетики Олександра Харченка, стан енергетичної системи України наразі — 3 з 12. І для відновлення потужностей Україні знадобиться не менше 2 років. «Тобто дві зими у нас обмеження будуть практично гарантовано. На другу зиму 2025-2026 вони будуть мінімізовані, але, цілком ймовірно, що будуть», — вважає експерт.