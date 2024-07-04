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Зеленський Шмигаля вже “списав”

04.07.2024

Руслан Іннак

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Політика, Новини, Україна, Теми, Головне в номер

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Співрозмовники в оточенні президента Володимира Зеленського розповіли, що він “втомився” від прем’єр-міністра Дениса Шмигаля і ймовірно планує звільнити його.   

Про це УП повідомили співрозмовники у команді Зеленського

“Президент втомився від Шмигаля, це видно по ставленню на нарадах. Він його не особливо слухає вже навіть. Це якась вже навіть більше емоційна річ, аніж прорахунок… Зеленський хоче постійно якихось креативних рішень і пропозицій, а Шмигаль хоч і виріс за останні роки, але не може повністю змінитися”.

Інший високопоставлений співрозмовник УП розповів, що це уже “другий захід на звільнення Шмигаля за останні два місяці”.

Теги: уряд, Зеленський, Денис Шмигаль, звільнення

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