Президент Зеленський заявив, що ситуація в Маріуполі стрімко погіршується.

Українська сторона готова обміняти російських військовополонених на безпечний прохід для українських цивільних та військових у Маріуполі.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на брифінгу із президентом Європейської ради Шарлем Мішелем у Києві. Президент повідомив, що в оточеному Маріуполі, на території заводу “Азовсталь” переховуються близько 1 тисячі мирних жителів.

За словами глави держави, ситуація в Маріуполі стрімко погіршується. Зеленський відзначив, що є два шляхи деблокування Маріуполя: серйозна важка військова операція. Проте для її виконання Україні не вистачає техніки. Другий шлях — дипломатичний.

“Ми готові до різних форматів обміну наших людей на росіян. Російських військових, яких вони залишили. І трупи вони залишили розкидані, і поранених залишили. І тому ми готові заради наших людей, як військових, так і цивільних, на будь-який формат обміну. Це така сама правда, як і те, що я готовий до діалогу впродовж останніх трьох років щодо кінця війни з президентом Росії”, — сказав Зеленський.

Президент наголосив, що росіяни не готові до мирного врегулювання.