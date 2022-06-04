Працівники тернопільських лісових господарств постійно працюють – тільки завершили доволі складну весняну кампанію з закладки нових лісових масивів, як уже потрібно здійснювати посів на зрубах, поновлювати плюсові дерева, проводити рейди та інформувати населення щодо основних правил пожежної безпеки. А ще вони волонтерять та допомагають ЗСУ.

У лісників області змінився керівник

Тимчасово виконує обов’язки начальника Тернопільського обласного управління лісового та мисливського господарства Павло Степанович Золотий, який приїхав на Тернопільщину з Хмельниччини, де він працював і має великий досвід роботи у галузі.

В.о. керівника обласного управління лісового та мисливського господарства Павла Золотого колективу особисто відрекомендував голова Державного агентства лісових ресурсів України Юрій Болоховець. Він окреслив головні завдання, серед яких – підвищення економічної ефективності, застосування механізмів відкритих торгів, зростання середньої заробітної плати та реалізація проекту «Зелена країна».

Розділяємо завдання на короткотермінові та довготермінові. Насамперед слід з’ясувати рівень ведення лісового господарства та перспективами розвитку. До довготермінових належать – технічне переоснащення та наповнення бюджету, особливо зараз, коли країна перебуває у стані війни, – зазначив Павло Золотий.

Яка ситуація у лісництвах?

Як зазначають у ДП «Бережанське ЛМГ», весняна компанія зі створення ділянок лісових культур виявилася складною та неоднозначною. Холодний березень не дав можливості розпочати лісовідновлення ранньою весною, тому усі лісокультурні роботи проводили у квітні, а саме: створено 55 га лісових культур в місцях суцільних зрубів; 60 га нових лісів на землях, що непридатні для сільськогосподарського виробництва, а це – яри, круті схили; у розсадниках висіяно понад 6 тонн лісового насіння.

Окрім цього, у Конюхівському лісництві збудовано ще одну теплицю, загальною площею 192 квадратних метри, де висіяно насіння хвойних порід.

Також працівники державного підприємства «Бережанське лісомисливське господарство» спільно з працівниками Тернопільського районного управління ГУ ДСНС та поліцією провели рейди з метою інформування громадян щодо основних правил пожежної безпеки під час перебування в лісах.

У ДП «Бучацьке лісове господарство» здійснили посіви хвойних порід та черенкування декоративних порід у тепличному відділенні; провели сівбу хвойних порід на свіжих зрубах головного користування; поновили та оформили плюсові дерева у ДП “Бучацьке лісове господарство”.

Також з лісничими Бучацького лісгоспу проведено планове тренування зведених загонів пожежегасіння з ліквідації умовних лісових пожеж.

У ДП «Кременецьке лісове господарство» також відбулися спільні навчання з гасіння й попередження лісових пожеж у пожеженебезпечний період.

І чортківські лісівники у нинішні дні приділяють значну увагу догляду за лісовими культурами з метою вирощування високопродуктивних дубових деревостанів.

З початку року вже проведено догляди за лісовими культурами у держлісфонді на площі 112,7 га і на лісових культурах, створених шляхом лісорозведення, на площі 1,3 га.

Навесні у Скала-Подільському лісництві закладено понад 250 тисяч касет сіянців дуба з закритою кореневою системою.



У заповіднику “Медобори” цвіте ясенець білий

Ясенець білий – один із своєрідних символів заповідника. Із давніх-давен дійшли до нас перекази про неопалиму купину – рослину, яка не горить у вогні. Про неї складали вірші і співали пісні.

Неопалимою купиною називається рослина із родини рутових, що має наукову назву ясенець білий. Його листки справді схожі на листки ясеня, а кореневище світле.

Якщо в сонячний безвітряний день піднести до квітучої рослини запаленого сірника, повітря навколо спалахує гарним голубим або зеленуватим полум’ям – це загоряється ефірна олія. Полум’я не завдає рослині шкоди. Тому і називають її неопалимою купиною.

Ясенець білий – гарна, але небезпечна рослина. Ефірна олія, яку вона виділяє, спричиняє болючі опіки. Вони з’являються не одразу, а через 2-3 дні. Загоєння відбувається повільно.

У заповіднику “Медобори” неопалима купина зростає на лучно-степових схилах. Любуйтеся нею, але пам’ятайте, що цю красиву декоративну та лікарську рослину занесено до Червоної книги України.

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