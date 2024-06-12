Здати кров і отримати корисний бонус: «Опілля» підтримало «Тиждень донорства»

До 14 червня включно у Тернополі можна здати кров для поранених українських військових і цивільних та отримати не тільки моральне задоволення від доброї справи, а й приємний приз від партнерів акції. «Тиждень донорства крові» підтримав і виробник натурального квасу – пивоварня «Опілля».

Тернопільський обласний центр служби крові, громадська організація «Я донор» та платформа ДонорUA приурочили захід до Всесвітнього дня донора крові.

«Вже у перший день «Тижня донорства» 10 червня у Тернопільському центрі зібрали понад 25 літрів крові. Здати її прийшли вдвічі більше людей, як у звичний день, – 60 осіб. Майже стільки ж людей було і другого дня. Приємно, що багато з них вперше стали донорами», – кажуть організатори.

Завдання заходу не тільки забезпечити необхідний в час російської агресії запас крові і її компонентів, а й пропагувати донорство і свідоме ставлення до нього. Тому «Тиждень донорства» проводять пізнавально і з користю. У перший день розповідали цікаві факти про особливості першої групи крові, у другий – другої і так далі. А ще при здачі крові донори беруть участь у лотереї, в якій можуть виграти і приз від «Опілля».

«Ми шукали напій, який добре буде вжити після здачі крові. Натуральний квас «Опілля» –якраз те, що треба. Він питкий, смачний і корисний, він надає сил, відновлює і тонізує. Тому ми дуже вдячні виробнику за партнерство у «Тижні донорства». В його ході здавачі крові разом із блокнотом донора і набором наклейок загалом виграють у лотерею 100 пляшок квасу «Опілля». Дякуємо тернопільській пивоварні за можливість і в такий спосіб зацікавлювати здавати кров», – каже голова громадської організації «Я донор» Олександр Хома.

Взяти участь у «Тижні донорства» і здати кров у Тернополі просто. До 14 червня включно треба з 8-ї до 13 години прийти в обласний центр служби крові на вулиці Клінічній, 8. Із собою слід мати паспорт чи водійські права, які можуть бути і в «Дії». Якщо вам більше 18 років, важите понад 52 кілограми і не маєте медичних протипоказань, то після якісного загального аналізу крові відразу зможете стати донором та ще й отримати можливість здобути смачний і корисний приз від «Опілля».