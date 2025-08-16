Збираємо і…саджаємо: серпень – місяць, коли в саду масово дозріває врожай

Серпень – місяць, коли в саду масово дозріває врожай, який потрібно не тільки зібрати, але й переробити. Але дачні роботи в серпні припускають і посів скоростиглих овочів, пересадку багаторічних квітів і полуниці, а також боротьбу з непроханими гостями-шкідниками

Роботи в саду

Головною турботою садівника в серпні є збір дозрілого врожаю. Перевантажені зрілими плодами гілки дерев необхідно зміцнювати підпірками, щоб вони не зламалися. Можна використовувати дерев’яні рогатини з прокладкою з мішковини.

Збір плодів з дерев потрібно починати своєчасно і не доводити фрукти до повної стиглості, інакше буде важко зберегти їх якість і виникнуть проблеми з транспортуванням. Зібрані фрукти потрібно якомога швидше переробити – засушити, заморозити, зварити компоти чи варення. Також своєчасно збирайте і викидайте падалицю: у залишках фруктів, що гниють, легко заводяться шкідники, вони можуть заразити сад.

Щеплення на плодових рослинах, що зроблені раніше, необхідно оглянути, щепу, що не прижилася, рекомендується відразу видалити.

Роботи у квітнику можна проводити пересадку і посадку багаторічних квітів:флокси – можна ділити кущі та пересаджувати їх у нові клумби; конвалії – можна пересаджувати в напівтінь: материнські рослини обережно викопують, на кожному відрізку кореневища має бути 2-3 бруньки; примули – обережно ділимо для посадки на нове місце; півонії – старі кущі омолоджують, що допоможе забезпечити буйне цвітіння наступного року;іриси – коріння ірисів дуже тендітне, тому розділяйте його руками, оптимальна довжина – близько 10 см, листя підрізайте приблизно наполовину, висаджуйте на глибину до 7 см.

Крім того, варто оглянути всі сорти троянд, і якщо виявите грибкові захворювання, обробіть кущі фунгіцидом. Для боротьби зі шкідниками використовуйте інсектициди. Зламані й муміфіковані пагони троянд в серпні рекомендується видалити.

З однорічних та багаторічних квітів, які закінчили цвітіння, рекомендується зібрати насіння. Для його зберігання використовуйте прозорі пакети – це допоможе стежити за станом посівного матеріалу. Насіння мальви й водозбору можна частково посіяти в ґрунт, а розсаду братиків, турецької гвоздики, незабудки та рогатої фіалки можна пересадити на постійне місце в клумбі.

Роботи на городі

Кабачки, томати, огірки, баклажани, перець пора консервувати. Буряк і моркву необхідно прорідити, видалити з грядок деформовані й слабкі коренеплоди.

Не залишайте овочеве бадилля і пошкоджені плоди на грядках. Коли вони будуть перегнивати, то можуть стати джерелом грибкових інфекцій. Не забувайте про полив і підживлення – овочі потребують багато поживних речовин і знижують врожайність при нестачі вологи.

Наприкінці літа іще можна сіяти овочі насінням – скоростиглі сорти салату, редьки, редиски, пряної зелені, буряку. Якщо хочете пізньої осені отримати урожай зелені, огірків, пекінської капусти, то в серпні пора висаджувати розсаду.

Зелена цибуля, горох, броколі, редис також встигнуть дати врожай до осінньої негоди.