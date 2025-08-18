Збій у Garmin: чому годинники зависають і що з цим робити

Годинники Garmin масово виходять з ладу: замість старту активності — синій трикутник, зависання або нескінченне перезавантаження. Особливо це дратує тих, хто щодня використовують додатки для бігу й тримають форму за графіком.
Що пішло не так, як це виправити та на що перейти, якщо нічого не допомагає — розповідаємо далі.
Що пішло не так
Користувачі з усього світу зіткнулись із тим, що після запуску активності годинник зависає або не реагує на натискання. У багатьох випадках на екрані з’являється синій трикутник — символ того, що щось пішло не за планом.
Причина збою
Проблема пов’язана з GPS. Один із системних файлів — CPE (предзавантаження супутникових даних) — пошкоджено. Коли пристрій намагається звернутись до нього, щоб активувати супутникове позиціонування, система зависає.
Це підтверджується на форумах Garmin, Reddit та інших платформах: найчастіше все ламається саме при запуску активності з GPS.
Які моделі в зоні ризику
Збій зачіпає не лише одну лінійку — симптоми схожі у різних серій. Якщо у вас Garmin, є сенс перевірити, чи входить модель до списку уразливих.
Найбільше скарг надходить від власників:
Це переважно пристрої останніх років. У старших моделей файл CPE або не використовується, або оновлення ще не прилетіло.
Як це впливає на тренування
Навіть якщо годинник вмикається — це не означає, що з ним усе гаразд. Більшість проблем виникає саме у момент, коли ви хочете почати біг або іншу активність.
Типові наслідки
Якщо ви звикли до звʼязки «годинник + смартфон + програма для бігу», усе летить шкереберть.
Що каже Garmin
Офіційна підтримка вже визнала проблему з CPE-файлом і рекомендує кілька базових дій. Але глобального оновлення з виправленням поки що немає.
Що радять у службі підтримки
Ці дії допомогли не всім, але краще починати з них — це безпечніше, ніж лізти у файлову систему вручну.
Неофіційні способи: чи варто ризикувати
Деякі користувачі на форумах пішли глибше — і почали самостійно видаляти пошкоджений файл зі сховища годинника. Метод небезпечний, але, схоже, дієвий.
Як це виглядає
Цей варіант дійсно запускає GPS на багатьох моделях, але є нюанси.
Потенційні ризики
Потенційні ризики таких дій цілком реальні. По-перше, втручаючись у файлову систему вручну, ви автоматично втрачаєте гарантію. По-друге, є ризик видалити не той файл або зробити це некоректно — і тоді годинник просто перестане завантажуватись. І нарешті, після такого втручання офіційна підтримка може відмовити в обслуговуванні, навіть якщо проблема не вирішиться. Якщо ви не маєте досвіду з подібними речами, краще не експериментувати.
Чим підстрахуватися на випадок збоїв
Навіть якщо ваш Garmin зараз працює — це не гарантія, що завтра він не зависне. Є сенс налаштувати резервний план.
Що можна зробити
Це прості дії, які дозволять не втратити прогрес, навіть якщо годинник дасть збій у вирішальний момент.
Що можна використати замість Garmin
Якщо Garmin «ліг» остаточно, це ще не кінець бігового сезону. Є інші інструменти, які можуть стати тимчасовою (а комусь і постійною) альтернативою.
Варіанти на заміну
Більшість із цих сервісів чудово інтегруються зі смартфоном, тому цілком підходять на перехідний період або взагалі як альтернатива.
Якщо годинник завис — це ще не кінець тренування
Збої Garmin можуть вибити з колії, але не зупиняють саму активність. Є способи відновити роботу пристрою, обійти проблему або тимчасово перейти на інші інструменти. Навіть якщо техніка підвела — це не привід скасовувати пробіжку. Усе, що потрібно, — трохи гнучкості й план B під рукою.