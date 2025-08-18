18.08.2025 10:21

Збій у Garmin: чому годинники зависають і що з цим робити

18.08.2025

Руслан Іннак

Годинники Garmin масово виходять з ладу: замість старту активності — синій трикутник, зависання або нескінченне перезавантаження. Особливо це дратує тих, хто щодня використовують додатки для бігу й тримають форму за графіком.

Що пішло не так, як це виправити та на що перейти, якщо нічого не допомагає — розповідаємо далі.

Що пішло не так

Користувачі з усього світу зіткнулись із тим, що після запуску активності годинник зависає або не реагує на натискання. У багатьох випадках на екрані з’являється синій трикутник — символ того, що щось пішло не за планом.

Причина збою

Проблема пов’язана з GPS. Один із системних файлів — CPE (предзавантаження супутникових даних) — пошкоджено. Коли пристрій намагається звернутись до нього, щоб активувати супутникове позиціонування, система зависає.

Це підтверджується на форумах Garmin, Reddit та інших платформах: найчастіше все ламається саме при запуску активності з GPS.

Які моделі в зоні ризику

Збій зачіпає не лише одну лінійку — симптоми схожі у різних серій. Якщо у вас Garmin, є сенс перевірити, чи входить модель до списку уразливих.

Найбільше скарг надходить від власників:

  • Forerunner 245, 255, 955;
  • Fenix 6, 7;
  • Venu 2, 3;
  • Instinct 2;
  • Epix (2-го покоління).

Це переважно пристрої останніх років. У старших моделей файл CPE або не використовується, або оновлення ще не прилетіло.

Як це впливає на тренування

Навіть якщо годинник вмикається — це не означає, що з ним усе гаразд. Більшість проблем виникає саме у момент, коли ви хочете почати біг або іншу активність.

Типові наслідки

  • немає можливості розпочати тренування;
  • злітає трекінг маршруту;
  • не фіксується темп або пульс;
  • годинник починає перезавантажуватись;
  • дані не синхронізуються з мобільним застосунком.

Якщо ви звикли до звʼязки «годинник + смартфон + програма для бігу», усе летить шкереберть.

Що каже Garmin

Офіційна підтримка вже визнала проблему з CPE-файлом і рекомендує кілька базових дій. Але глобального оновлення з виправленням поки що немає.

Що радять у службі підтримки

  1. Підключити годинник до комп’ютера через USB.
  2. Запустити Garmin Express і дочекатись синхронізації.
  3. Якщо пристрій не запускається — утримувати кнопку живлення до вимкнення.
  4. Після синхронізації перезавантажити й перевірити GPS.
  5. Якщо нічого не допомагає — скинути до заводських налаштувань.

Ці дії допомогли не всім, але краще починати з них — це безпечніше, ніж лізти у файлову систему вручну.

Неофіційні способи: чи варто ризикувати

Деякі користувачі на форумах пішли глибше — і почали самостійно видаляти пошкоджений файл зі сховища годинника. Метод небезпечний, але, схоже, дієвий.

Як це виглядає

  • підключення Garmin до комп’ютера;
  • пошук на внутрішньому диску файлу RemoteSW або CPE;
  • ручне видалення цього файлу;
  • повторне підключення до Garmin Express для завантаження нового.

Цей варіант дійсно запускає GPS на багатьох моделях, але є нюанси.

Потенційні ризики

Потенційні ризики таких дій цілком реальні. По-перше, втручаючись у файлову систему вручну, ви автоматично втрачаєте гарантію. По-друге, є ризик видалити не той файл або зробити це некоректно — і тоді годинник просто перестане завантажуватись. І нарешті, після такого втручання офіційна підтримка може відмовити в обслуговуванні, навіть якщо проблема не вирішиться. Якщо ви не маєте досвіду з подібними речами, краще не експериментувати.

Чим підстрахуватися на випадок збоїв

Навіть якщо ваш Garmin зараз працює — це не гарантія, що завтра він не зависне. Є сенс налаштувати резервний план.

Що можна зробити

  • вимкнути автоматичне оновлення прошивки;
  • зберігати копії тренувань на сторонніх платформах (Strava, TrainingPeaks);
  • стежити за статусом файлу CPE в налаштуваннях пристрою;
  • час від часу перевіряти, чи не з’явилось оновлення з фіксом;
  • мати під рукою смартфон, де встановлені програми для бігу — для страхування.

Це прості дії, які дозволять не втратити прогрес, навіть якщо годинник дасть збій у вирішальний момент.

Що можна використати замість Garmin

Якщо Garmin «ліг» остаточно, це ще не кінець бігового сезону. Є інші інструменти, які можуть стати тимчасовою (а комусь і постійною) альтернативою.

Варіанти на заміну

  • Strava: фіксує маршрут, темп, пульс (із Bluetooth-поясом);
  • Nike Run Club: зручний інтерфейс, підходить для новачків;
  • Coros, Polar, Suunto — повноцінні годинники, які не залежать від Garmin;
  • Adidas Running — проста й стабільна платформа для базового трекінгу.

Більшість із цих сервісів чудово інтегруються зі смартфоном, тому цілком підходять на перехідний період або взагалі як альтернатива.

Якщо годинник завис — це ще не кінець тренування

Збої Garmin можуть вибити з колії, але не зупиняють саму активність. Є способи відновити роботу пристрою, обійти проблему або тимчасово перейти на інші інструменти. Навіть якщо техніка підвела — це не привід скасовувати пробіжку. Усе, що потрібно, — трохи гнучкості й план B під рукою.

