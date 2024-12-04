Заявку на отримання 1000 гривень зимової “єПідтримки” за добу подали 2,5 мільйона людей

Українці масово подають заявки на “зимову єПідтримку”.

Програма “зимової єПідтримки”, ініційована президентом України Володимиром Зеленським, здобула небувалий успіх серед громадян. У перший день прийому заявок через застосунок “Дія” українці подали понад 2,5 мільйона звернень. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Рекорд для цифрових послуг

“Це абсолютний рекорд для цифрових сервісів. “Зимова єПідтримка” стала наймасовішою онлайн-послугою у світі,” – написав Федоров у Telegram. За його словами, 64% заяв подали жінки, 36% – чоловіки, середній вік заявників становить 30–40 років. Особливо активними були батьки: понад 551 тисяча заявок стосувалася виплат для дітей.

Мета програми

Програма, яку ще називають “тисячею Зеленського”, націлена на підтримку українців у складний зимовий період. Одноразова виплата у розмірі 1000 гривень може бути використана на:

оплату комунальних послуг;

придбання квитків “Укрзалізниці”;

купівлю ліків, книжок чи відвідування культурних заходів;

донати на потреби Збройних Сил України.

Хто може отримати допомогу?

Подати заявку можуть усі громадяни України, які на 1 грудня досягли 18 років, мають реєстраційний номер платника податків і перебувають на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Також програма передбачає можливість отримання допомоги на дітей.

Міністр зазначив, що застосунок “Дія” працює стабільно навіть за умов надвисокого навантаження, а процес подачі заявок займає всього кілька секунд.

Як подати заявку?

Для отримання виплати потрібно оновити застосунок “Дія”, знайти послугу “єПідтримка” та слідувати інструкціям. Заявку можна подати до кінця року, а кошти будуть нараховані одразу після схвалення звернення.

Нагадаємо, що ініціатива президента про “зимову єПідтримку” була затверджена Кабінетом Міністрів у жовтні, і вже зараз стала важливим інструментом допомоги громадянам.