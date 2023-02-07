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Головна / Громади Тернопільщини / Тернопільська міська громада / Завтра Тернопіль попрощається з 47-річним Героєм, який загинув на Донеччині
07.02.2023
Ірина Нова
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Новини, Тернопільська міська громада, Події
47-річний тернополянин загинув під час виконання бойового завдання у Донецькій області.
Співчуваємо у важкій втраті рідним. Вічна пам’ять Герою!
Теги: Тернопіль, новини, події, загиблі герої
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