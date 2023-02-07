07.02.2023 19:56

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах

Завтра Тернопіль попрощається з 47-річним Героєм, який загинув на Донеччині

07.02.2023

Ірина Нова

324

Новини, Тернопільська міська громада, Події

Поширити:

Завтра, 8 лютого об 11 годині у Тернополі в Домі печалі, на вулиці Микулинецькій, відбудеться прощання з Михайлом Проциком.

47-річний тернополянин загинув під час виконання бойового завдання у Донецькій області.

Співчуваємо у важкій втраті рідним. Вічна пам’ять Герою!

Теги: Тернопіль, новини, події, загиблі герої

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована.

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні

© 2014-2021. Офіційний сайт газети "Свобода". Всі права на статті та інші матеріали належать авторам та охороняються Цивільним кодексом України, Законом України "Про авторське право і суміжні права". При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів WEBTOP

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах