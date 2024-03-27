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Завтра частина тернополян залишиться без води

27.03.2024

Ірина Нова

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Новини, Оперативно, Тернопільщина

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Завтра, 28 березня, мешканці кількох житлових будинків у Тернополі залишаться без водопостачання. Про це повідомляють на сторінці Тернопільводоканалу.

У зв’язку з проведенням ремонтних робіт буде припинено подачу холодної води з 09.00 до 13.00 год на вул. Володимира Винниченка від ж. б. №1 до №13 (непарна сторона).

Через перепідключення нової мережі з 9.00 до 18.00 год. буде припинено холодне водопостачання на вул. Текстильній, 22, 23, 24, 24г, 30, 30а, 34, 34а, 36, 38.

Тернополян, які мешкають за цими адресами, закликають зробити запаси води.

У Тернополі в п’ятницю завершиться опалювальний сезон

 

Джерело: Тернопільводоканал

Теги: Тернопіль, Тернопільводоканал, водопостачання, без води

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