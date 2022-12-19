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Затверджено графік звітів депутатів Тернопільської міської ради перед громадою за 2022 рік (графік)

19.12.2022

Роман Васильович

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Новини, Події

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19 грудня на позачерговій сесії міської ради затверджено графік звітування перед громадою за 2022 рік діяльності депутатів Тернопільської міської ради.

Про це повідомили у пресслужбі Тернопільської міської ради.

Рішення прийнято з метою підвищення прозорості, підзвітності роботи депутатського корпусу, враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань місцевого самоврядування, законності, правопорядку, регламенту та депутатської діяльності .

Згідно з рішенням депутатам Тернопільської міської ради, не пізніш як за сім днів до дати звітування, необхідно повідомити виборців про дату, час і місце проведення звіту через місцеві засоби масової інформації або в інший спосіб.

Звітування триватимуть впродовж січня-лютого 2023 року відповідно до графіку.

Графік проведення звітів перед громадою за 2022 рік

 

п/п

 Прізвище, ім’я та по батькові депутата Час проведення звіту Дата проведення звіту Місце проведення звіту
1. Баб’юк Марія Петрівна  

13-00

 

 

 

 

 

14-00

  

18.12.2022

 

 

 

 

 

19.02.2023

 вул. Богдана Лепкого, 4, корпус  №2,  актова зала Галицького фахового коледжу імені В’ячеслава Чорновола

 

вул. Богдана Лепкого, 4, корпус  №2,  актова зала Галицького фахового коледжу імені В’ячеслава Чорновола
2. Вільчинський Олександр Казимирович 17-30 24.01.2023 вул. В’ячеслава Чорновола, 2

офіс ПП «Порядок. Відповідальність. Справедливість.»
3. Вовк Любов Ігорівна 19-00 24.01.2023 вул.Богдана Хмельницького, 11а (3 поверх),

офіс ПП «За майбутнє»
4. Волянська Ружена Ігорівна 17-00 03.02.2023 вул. Івана Франка, 11 офіс ПП «Європейська Солідарність»
5. Вонс Ігор Васильович 17-00 03.02.2023 вул. Івана Франка, 11 офіс ПП «Європейська Солідарність»
6. Гевко Віктор Леонідович 19-00 20.01.2023 сторінка ПП «СЛУГА НАРОДУ» у Facebook

(в режимі відеоконференції)
7. Гевко Галина Орестівна 16-00 16.02.2023 вул.15 Квітня

актова зала ПП «Благоустрій»
8. Гірчак Ігор Ярославович 17-30 24.01.2023 вул. В’ячеслава Чорновола, 2

офіс ПП «Порядок. Відповідальність. Справедливість.»
9. Головко Мар’яна Василівна  

16-00

 07.02.2023 вул. Павла Чубинського, 3

актова зала Тернопільська загальноосвітня школа №23
10. Горохівський Антон Миколайович  

13-00

 10.01.2023 бульв.Тараса Шевченка, 23

Офіс-центр «Україна», офіс ПП Всеукраїнське об’єднання «СВОБОДА»
11. Грицишин Андрій Антонович 17-30 24.01.2023 вул. В’ячеслава Чорновола, 2

офіс ПП «Порядок. Відповідальність.Справедливість.»
12. Дерецький Микола Володимирович 18-00 21.02.2023  вул. Данила Нечая,29 Тернопільська обласна бібліотека для молоді
13. Ергешов Рустам Султанбекович 19-00 24.01.2023 вул.Богдана Хмельницького, 11а (3 поверх),

офіс ПП «За майбутнє»
14. Зінь Іван Федорович 17-00 06.01.2023 вул. Миру,6, кабінет 1 ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса
15. Климчук Олег Андрійович 18-00 10.01.2023 бульвар Симона Петлюри, 8

актова зала Тернопільська загальноосвітня школа №22
16. Ковалик Іван Ігорович 12-00 30.01.2023 бульв.Тараса Шевченка, 19

офіс ПП «Сила Людей»
17. Козбур Мар’ян Романович 14-00 03.01.2023 бульв.Тараса Шевченка,23

Офіс-центр «Україна», каб,  37
18. Місько Володимир Володимирович 17-00 03.02.2023 вул. Івана Франка, 11

офіс ПП «Європейська Солідарність»
19. Навроцький Роман Ярославович 17-00 03.02.2023 вул. Івана Франка,11 офіс ПП«Європейська Солідарність»
20. Овчарук Віктор Вікторович 17-00 03.02.2023 вул. Івана Франка,11 офіс ПП «Європейська Солідарність»
21. Паньків Наталія Миколаївна  

14-00

 21.01.2023 проспект Злуки,45 КП Тернопільської міської ради «Тернопільський центр дозвілля та молодіжних ініціатив ім.О.Довженка»
22. Пачковська Марія Дмитрівна 17-30 24.01.2023 вул. В’ячеслава Чорновола, 2

офіс ПП «Порядок. Відповідальність. Справедливість.»
23. Похиляк Ольга Петрівна  

17-00

 29.12.2022 бульв.Тараса Шевченка,1

Управління освіти і науки  (в режимі відеоконференції)
24. Прокопів Ліна Анатоліївна 17-00 03.02.2023 вул. Івана Франка, 11

офіс ПП «Європейська Солідарність»
25. Редьква Назарій Михайлович 17-00 25.01.2023 вул.Клима Савура,3 приміщення ПП «Наш дім»
26. Різник Олег Іванович  

12-00

 30.01.2023 бульв.Тараса Шевченка,19

офіс ПП «Сила Людей»
27. Россомаха Олександр Володимирович 17-00 16.01.2023 вул.Агрономічна,1

КП Будинок культури «Кутківці»
28. Сиротюк Михайло Мирославович  

12-00

 11.01.2023 площа Героїв Євромайдану,4

Центр Науки Тернополя
29. Смакоуз Юрій Георгійович 17-00 03.02.2023 вул. Івана Франка,11 офіс ПП «Європейська Солідарність»
30. Сороколіт Іван Леонідович  

12-00

 30.01.2023 бульв.Тараса Шевченка,19

офіс ПП «Сила Людей»
31. Торожнюк Роман Васильович  

13-00

 10.01.2023 бульв. Тараса Шевченка,23

Офіс-центр «Україна», офіс ПП Всеукраїнське об’єднання «СВОБОДА»
32. Турський Ігор Володимирович  

12-00

 30.01.2023 бульв.Тараса Шевченка,19

офіс ПП «Сила Людей»
33. Фаріончук Денис Володимирович 19-00 20.01.2023 сторінка ПП «СЛУГА НАРОДУ» у Facebook

(в режимі відеоконференції)
34. Фартушняк Юрій Анатолійович  

13-00

 10.01.2023 бульв.Тараса Шевченка, 23

Офіс-центр «Україна», офіс ПП Всеукраїнське об’єднання «СВОБОДА»
35. Феціца
Христина Миколаївна		 17-00 03.02.2023 вул. Івана Франка, 11 офіс ПП «Європейська Солідарність»
36. Хоркавий Віталій Володимирович 13-00 27.01.2023 вул. Миколи Лисенка, 8 каб.№2

Тернопільський міський територіальний центр соціального обслуговування населення
37. Цибульський Андрій Іванович 19-00 24.01.2023 вул.Богдана Хмельницького, 11а (3 поверх),

офіс ПП «За майбутнє»
38. Чванкіна Олеся Володимирівна 17-30 24.01.2023 вул. В’ячеслава Чорновола, 2

офіс ПП «Порядок. Відповідальність.Справедливість.»
39. Шатарський Артур Яремович 19-00 20.01.2023 сторінка ПП «СЛУГА НАРОДУ» у Facebook

(в режимі відеоконференції)
40. Шахін Ольга Анатоліївна  

13-00

 10.01.2023 просп. Злуки, 15А Тернопільський дошкільний навчальний заклад №31 Тернопільської міської ради
41. Шморгай Олег Васильович 18-00 08.02.2023 проспект Степана Бандери,94

ПП «Східний масив»
42. Юрик Мар’яна Ігорівна 17-00 03.02.2023 вул. Івана Франка, 11 офіс ПП «Європейська Солідарність»

Автор: Роман Васильович

Мітки: Тернопільська міська рада, звіт депутатів, графік звітування депутатів

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