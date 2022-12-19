Затверджено графік звітів депутатів Тернопільської міської ради перед громадою за 2022 рік (графік)

19 грудня на позачерговій сесії міської ради затверджено графік звітування перед громадою за 2022 рік діяльності депутатів Тернопільської міської ради.
Про це повідомили у пресслужбі Тернопільської міської ради.
Рішення прийнято з метою підвищення прозорості, підзвітності роботи депутатського корпусу, враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань місцевого самоврядування, законності, правопорядку, регламенту та депутатської діяльності .
Згідно з рішенням депутатам Тернопільської міської ради, не пізніш як за сім днів до дати звітування, необхідно повідомити виборців про дату, час і місце проведення звіту через місцеві засоби масової інформації або в інший спосіб.
Звітування триватимуть впродовж січня-лютого 2023 року відповідно до графіку.
Графік проведення звітів перед громадою за 2022 рік
|№
п/п
|Прізвище, ім’я та по батькові депутата
|Час проведення звіту
|Дата проведення звіту
|Місце проведення звіту
|1.
|Баб’юк Марія Петрівна
|
13-00
14-00
|
18.12.2022
19.02.2023
|вул. Богдана Лепкого, 4, корпус №2, актова зала Галицького фахового коледжу імені В’ячеслава Чорновола
вул. Богдана Лепкого, 4, корпус №2, актова зала Галицького фахового коледжу імені В’ячеслава Чорновола
|2.
|Вільчинський Олександр Казимирович
|17-30
|24.01.2023
|вул. В’ячеслава Чорновола, 2
офіс ПП «Порядок. Відповідальність. Справедливість.»
|3.
|Вовк Любов Ігорівна
|19-00
|24.01.2023
|вул.Богдана Хмельницького, 11а (3 поверх),
офіс ПП «За майбутнє»
|4.
|Волянська Ружена Ігорівна
|17-00
|03.02.2023
|вул. Івана Франка, 11 офіс ПП «Європейська Солідарність»
|5.
|Вонс Ігор Васильович
|17-00
|03.02.2023
|вул. Івана Франка, 11 офіс ПП «Європейська Солідарність»
|6.
|Гевко Віктор Леонідович
|19-00
|20.01.2023
|сторінка ПП «СЛУГА НАРОДУ» у Facebook
(в режимі відеоконференції)
|7.
|Гевко Галина Орестівна
|16-00
|16.02.2023
|вул.15 Квітня
актова зала ПП «Благоустрій»
|8.
|Гірчак Ігор Ярославович
|17-30
|24.01.2023
|вул. В’ячеслава Чорновола, 2
офіс ПП «Порядок. Відповідальність. Справедливість.»
|9.
|Головко Мар’яна Василівна
|
16-00
|07.02.2023
|вул. Павла Чубинського, 3
актова зала Тернопільська загальноосвітня школа №23
|10.
|Горохівський Антон Миколайович
|
13-00
|10.01.2023
|бульв.Тараса Шевченка, 23
Офіс-центр «Україна», офіс ПП Всеукраїнське об’єднання «СВОБОДА»
|11.
|Грицишин Андрій Антонович
|17-30
|24.01.2023
|вул. В’ячеслава Чорновола, 2
офіс ПП «Порядок. Відповідальність.Справедливість.»
|12.
|Дерецький Микола Володимирович
|18-00
|21.02.2023
|вул. Данила Нечая,29 Тернопільська обласна бібліотека для молоді
|13.
|Ергешов Рустам Султанбекович
|19-00
|24.01.2023
|вул.Богдана Хмельницького, 11а (3 поверх),
офіс ПП «За майбутнє»
|14.
|Зінь Іван Федорович
|17-00
|06.01.2023
|вул. Миру,6, кабінет 1 ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса
|15.
|Климчук Олег Андрійович
|18-00
|10.01.2023
|бульвар Симона Петлюри, 8
актова зала Тернопільська загальноосвітня школа №22
|16.
|Ковалик Іван Ігорович
|12-00
|30.01.2023
|бульв.Тараса Шевченка, 19
офіс ПП «Сила Людей»
|17.
|Козбур Мар’ян Романович
|14-00
|03.01.2023
|бульв.Тараса Шевченка,23
Офіс-центр «Україна», каб, 37
|18.
|Місько Володимир Володимирович
|17-00
|03.02.2023
|вул. Івана Франка, 11
офіс ПП «Європейська Солідарність»
|19.
|Навроцький Роман Ярославович
|17-00
|03.02.2023
|вул. Івана Франка,11 офіс ПП«Європейська Солідарність»
|20.
|Овчарук Віктор Вікторович
|17-00
|03.02.2023
|вул. Івана Франка,11 офіс ПП «Європейська Солідарність»
|21.
|Паньків Наталія Миколаївна
|
14-00
|21.01.2023
|проспект Злуки,45 КП Тернопільської міської ради «Тернопільський центр дозвілля та молодіжних ініціатив ім.О.Довженка»
|22.
|Пачковська Марія Дмитрівна
|17-30
|24.01.2023
|вул. В’ячеслава Чорновола, 2
офіс ПП «Порядок. Відповідальність. Справедливість.»
|23.
|Похиляк Ольга Петрівна
|
17-00
|29.12.2022
|бульв.Тараса Шевченка,1
Управління освіти і науки (в режимі відеоконференції)
|24.
|Прокопів Ліна Анатоліївна
|17-00
|03.02.2023
|вул. Івана Франка, 11
офіс ПП «Європейська Солідарність»
|25.
|Редьква Назарій Михайлович
|17-00
|25.01.2023
|вул.Клима Савура,3 приміщення ПП «Наш дім»
|26.
|Різник Олег Іванович
|
12-00
|30.01.2023
|бульв.Тараса Шевченка,19
офіс ПП «Сила Людей»
|27.
|Россомаха Олександр Володимирович
|17-00
|16.01.2023
|вул.Агрономічна,1
КП Будинок культури «Кутківці»
|28.
|Сиротюк Михайло Мирославович
|
12-00
|11.01.2023
|площа Героїв Євромайдану,4
Центр Науки Тернополя
|29.
|Смакоуз Юрій Георгійович
|17-00
|03.02.2023
|вул. Івана Франка,11 офіс ПП «Європейська Солідарність»
|30.
|Сороколіт Іван Леонідович
|
12-00
|30.01.2023
|бульв.Тараса Шевченка,19
офіс ПП «Сила Людей»
|31.
|Торожнюк Роман Васильович
|
13-00
|10.01.2023
|бульв. Тараса Шевченка,23
Офіс-центр «Україна», офіс ПП Всеукраїнське об’єднання «СВОБОДА»
|32.
|Турський Ігор Володимирович
|
12-00
|30.01.2023
|бульв.Тараса Шевченка,19
офіс ПП «Сила Людей»
|33.
|Фаріончук Денис Володимирович
|19-00
|20.01.2023
|сторінка ПП «СЛУГА НАРОДУ» у Facebook
(в режимі відеоконференції)
|34.
|Фартушняк Юрій Анатолійович
|
13-00
|10.01.2023
|бульв.Тараса Шевченка, 23
Офіс-центр «Україна», офіс ПП Всеукраїнське об’єднання «СВОБОДА»
|35.
|Феціца
Христина Миколаївна
|17-00
|03.02.2023
|вул. Івана Франка, 11 офіс ПП «Європейська Солідарність»
|36.
|Хоркавий Віталій Володимирович
|13-00
|27.01.2023
|вул. Миколи Лисенка, 8 каб.№2
Тернопільський міський територіальний центр соціального обслуговування населення
|37.
|Цибульський Андрій Іванович
|19-00
|24.01.2023
|вул.Богдана Хмельницького, 11а (3 поверх),
офіс ПП «За майбутнє»
|38.
|Чванкіна Олеся Володимирівна
|17-30
|24.01.2023
|вул. В’ячеслава Чорновола, 2
офіс ПП «Порядок. Відповідальність.Справедливість.»
|39.
|Шатарський Артур Яремович
|19-00
|20.01.2023
|сторінка ПП «СЛУГА НАРОДУ» у Facebook
(в режимі відеоконференції)
|40.
|Шахін Ольга Анатоліївна
|
13-00
|10.01.2023
|просп. Злуки, 15А Тернопільський дошкільний навчальний заклад №31 Тернопільської міської ради
|41.
|Шморгай Олег Васильович
|18-00
|08.02.2023
|проспект Степана Бандери,94
ПП «Східний масив»
|42.
|Юрик Мар’яна Ігорівна
|17-00
|03.02.2023
|вул. Івана Франка, 11 офіс ПП «Європейська Солідарність»