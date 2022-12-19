Затверджено графік звітів депутатів Тернопільської міської ради перед громадою за 2022 рік (графік)

19 грудня на позачерговій сесії міської ради затверджено графік звітування перед громадою за 2022 рік діяльності депутатів Тернопільської міської ради.

Про це повідомили у пресслужбі Тернопільської міської ради.

Рішення прийнято з метою підвищення прозорості, підзвітності роботи депутатського корпусу, враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань місцевого самоврядування, законності, правопорядку, регламенту та депутатської діяльності .

Згідно з рішенням депутатам Тернопільської міської ради, не пізніш як за сім днів до дати звітування, необхідно повідомити виборців про дату, час і місце проведення звіту через місцеві засоби масової інформації або в інший спосіб.

Звітування триватимуть впродовж січня-лютого 2023 року відповідно до графіку.

Графік проведення звітів перед громадою за 2022 рік