Заснували премію імені поета, який працював у редакції нашої газети

У Тернополі заснували щорічну міську літературну премію імені поета, художника, перекладача, громадського діяча Михайла Левицького.

Відповідне рішення ухвалили на черговому засіданні 39 сесії Тернопільської міської ради.

Премію заснували з метою увічнення пам’яті поета Михайла Левицького (1948–2018), а також для подальшого сприяння розвитку літературного процесу на Тернопільщині.

Нагороду присуджуватимуть одному переможцю в номінації «Краща поетична збірка».

Премію вручатимуть щорічно 15 серпня з нагоди святкування Дня міста Тернополя. Поету, удостоєному премії, присвоять звання Лавреата премії імені Михайла Левицького та будуть виплачувати грошову винагороду.

Довідково. Михайло Левицький був співзасновником і першим головою першої в Україні крайової організації Народного Руху України. Депутат обласної ради 1-го скликання (1990-1994). Працював у редакції газети «Відродження» (так у 1990–1991 рр. називалася газета «Свобода»). Член Національних спілок письменників, художників, журналістів України, лауреат літературних премій ім. І. Блажкевич, ім. Б. Лепкого. Поет автор збірок «Мамині перепілки», «Світ околиць», «Я завжди був закоханий в дерева», «Вівторок» (обидві – художнє оформлення автора), «Де ростем, там мусимо цвісти», «З останньої пелюстки літа» (ілюстрації автора). Також є автором книжки скоромовок та розмальовок «Сніг горів од снігурів», віршів для дітей «Великдень». Загалом М. Левицький автор понад десяток книг. І кожен його віршований твір – геніальний.