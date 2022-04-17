Національний банк визначив порядок дій банків у разі зарахування готівкових коштів на рахунки фізичних осіб на суму понад 400 тис. грн та ненадання документів про джерела походження на запит банку. Відповідний порядок застосовуватиметься протягом дії воєнного стану в Україні.

Так, якщо клієнт не зможе надати на вимогу банку документи або відомості, необхідні для встановлення джерел походження таких коштів, видаткові операції з цього рахунку будуть обмежені.

У такому випадку з коштами на рахунку можна буде здійснювати лише фінансові операції на підтримку Збройних сил України, із зарахування коштів на рахунки ЗСУ та спеціальний рахунок, відкритий Національним банком, на благодійну допомогу на рахунок Міністерства соціальної політики України, відкритий Національним банком, а також на придбання облігацій внутрішньої державної позики “Військові облігації”.

Усі інші заходи вживаються банками відповідно до вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу. Національний банк ухвалив відповідне рішення на виконання Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану».

Відповідне рішення затверджене постановою Правління Національного банку України від 08 квітня 2022 року № 69 «Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 23 березня 2022 року № 60». Постанова набула чинності з 8 квітня та діє протягом дії воєнного стану в Україні.