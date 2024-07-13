13.07.2024 22:41

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Запитуєте – відповідаємо: Чи враховується період навчання на денній формі до стажу роботи за вислугу років

13.07.2024

Руслан Іннак

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Поради і розваги, Новини, Економіка

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Чи враховується період навчання на денній формі до стажу роботи за вислугу років?

– Зарахування до спеціального стажу часу навчання за денною формою у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, професійно-технічних навчальних закладах чинним пенсійним законодавством України не передбачено. Водночас, період навчання за денною формою до 1 січня 2004 р. зараховуються до страхового стажу відповідно до ст. 56 Закону України «Про пенсійне забезпечення». 

Головне управління Пенсійного фонду України
в Тернопільській області

Теги: навчання, стажґ, пенсія

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