Запроваджується особистий кабінет пацієнта

Кабінет Міністрів України прийняв відповідну постанову. Сьогодні в Україні вже існують деякі пацієнтські електронні сервіси, за допомогою яких можна записатися на візит до лікаря, переглянути певну інформацію щодо медичного обслуговування, яка вноситься лікарями та зберігається в закладі охорони здоров’я або МІС. Однак дотепер жодні цифрові сервіси для пацієнтів не були повʼязані з центральною базою даних ЕСОЗ (електронною системою охорони здоров’я).

Це рішення дозволить пацієнтам самостійно взаємодіяти з ЕСОЗ. Така взаємодія надасть можливість людям безбар’єрно реалізовувати встановлені законом права і самостійно користуватися електронними сервісами.

«Обрати сімейного лікаря, укласти чи розірвати декларацію, управляти своїми персональними даними у разі, приміром, зміни паспортних даних чи номера телефону – найперші можливості, передбачені в особистому кабінеті пацієнта. Рішення про його запровадження сьогодні ухвалили члени Уряду. Плануємо, що згодом функціонал особистого кабінету пацієнта буде розширено відповідно до потреб пацієнтів. Попри війну та щоденні виклики продовжуємо працювати над тим, аби розширювати перелік зручних державних електронних сервісів для українців», – повідомив Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

На сайті КМУ нагадали про те, що електронна система охорони здоров’я є двокомпонентною системою. Вона складається з центральної бази даних та електронних медичних інформаційних систем (МІС). Запуск функціональних можливостей особистого кабінету пацієнта передбачає, що пацієнт відтепер матиме доступ до власних персональних даних, які зберігаються у центральній базі даних ЕСОЗ.

Доступ буде забезпечуватися кількома способами: через електронні медичні інформаційні системи (МІС) та Єдиний державний вебпортал електронних послуг, у тому числі мобільний додаток порталу «Дія» (Дія). Вхід до ЕСОЗ пацієнт здійснюватиме із застосуванням власного електронного підпису.

На першому етапі впровадження користувачі особистого кабінету пацієнта зможуть: самостійно зареєструвати себе як пацієнта в центральній базі даних ЕСОЗ; самостійно подавати декларації про вибір лікаря (сімейного лікаря, терапевта чи педіатра), переглядати раніше подані декларації, а за потреби — розірвати декларацію з лікарем; у разі необхідності — змінити свої персональні дані, що містяться в центральній базі даних ЕСОЗ (до прикладу, прізвище після одруження).

Окрім зручних сервісів для пацієнта запуск особистого кабінету пацієнта дозволить знизити навантаження на медичних працівників, адже раніше більшість зазначених змін вносили до системи саме вони.

Надалі будуть з’являтися нові можливості та електронні сервіси для того, щоби українці, незалежно від регіону чи закладу охорони здоровʼя, могли безперешкодно користуватися електронними послугами у сфері охорони здоров’я.