Як повідомила пресслужба СБУ, основна мета зазначеного додатку – спростити процедуру перевірки підозрілих осіб на блокпостах, на вулицях під час комендантської години, на вході в укриття чи в інших ситуаціях. Додаток не містить, не зберігає і не передає персональних даних осіб, а працює з інформацією з відкритих реєстрів.

Завдяки йому можна перевірити:

– чи відповідає фото в паспорті дійсності;

– чи є паспорт недійсним та чи вважається він втраченим;

– чи перебуває людина в державному розшуку;

– чи накладені на неї санкції РНБО України та чи присутня ця особа в реєстрі терористів;

– чи є особа включена до списку воєнних терористів і ДРГ або бази “Миротворець”;