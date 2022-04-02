Так заповідав Блаженнійший Любомир Гузар. Як би не було важко, не можна опускати руки, а щодень працювати і вперто йти до заповітної перемоги. У цьому переконаний і голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко.

«37-й день запеклої боротьби за Україну! Наші воїни мужньо боронять столицю нашої держави, а Тернопільщина продовжує допомагати захисникам!

Ми знову завантажили буси, які відправимо в Київ. В одному з них — продукти харчування, засоби гігієни, маскувальні сітки та інше найнеобхідніше на передовій. В іншому — медикаменти.

Пам‘ятаймо, від кожного з нас залежить перемога України. Кожен з нас має робити все, що може там, де є сьогодні. Не забуваймо, ми всі об’єднані єдиною метою і творимо історію разом! Все буде Україна!» – зазначив очільник області.

Голова обласної ради розповів, що наш край продовжує опіку над вимушеними переселенцями. Комунальні заклади області активно допомагають цим людям.

«До прикладу, Кременецька педагогічна академія проводить майстер-класи з кераміки для переселенців, а Теребовлянський коледж культури і мистецтв провів акцію, у рамках якої студенти писали картини, продавали їх на аукціонах, а виручені кошти передавали ЗСУ. Також центр комплексної реабілітації надає допомогу дітям та їх батькам, які приїхали з регіонів, де ведуться бойові дії», – додав Михайло Йосифович.

Окрім того, він зазначив, що зараз ведуться активні перемовини і консультації із підприємцями, які виявили бажання переїхати в наш край. Шукають площі для облаштування їхнього бізнесу.

«Перемога буде – це беззаперечний факт. Однак до цього моменту ще треба багато-багато прикласти зусиль. Не можна сидіти, склавши руки», – наголосив голова облради.