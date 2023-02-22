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Закладам освіти на Тернопільщині рекомендують перейти на дистанційне навчання

22.02.2023

Роман Васильович

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Новини, Освіта

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Міністерство освіти і науки України рекомендує усім освітнім закладам три дні проводити навчання у дистанційному форматі.

Про це повідомила директорка департаменту освіти і науки ТОВА Ольга Хома.

Ми отримали лист від Міністерства освіти і науки України з рекомендаціями для місцевих органів влади та усіх закладів освіти, які знаходяться на території не тільки Тернопільської, а й інших областей, щоб з 22 лютого до 24 лютого включно, заклади освіти здійснювали навчання у дистанційному форматі, – сказала Ольга Хома.

На сайті МОН України повідомляють, що таке рішення прийняли з метою убезпечення життя і здоров’я всіх учасників освітнього процесу, як превентивний захід перед річницею початку повномасштабної війни. Відповідний лист надіслали керівникам відомств та установ.

Теги: дистанційне навчання, освітні заклади, міністерство освіти і науки

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