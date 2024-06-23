Захисники знищили склад ворожих безпілотників та супутню інфраструктуру рф

Військово-морські сили України підтвердили знищення ворожого складу БпЛА, відповідної інфраструктури, навчальних корпусів, пунктів управління, систем зв’язку та інструкторів, які навчають персонал роботі з безпілотниками “Шахед-136″/”Герань-2”. Українські ВМС підтвердили знищення ворожого складу БпЛА та супутньої інфраструктури. Про це повідомляють Військово-Морські Сили ЗС України, передає УНН.

22 червня представники Військово-Морських Сил Збройних Сил України та Служби безпеки України підтвердили знищення ворожого складу шахедів та супутньої інфраструктури.

Нові супутникові знімки, отримані в ніч на 21 червня, підтверджують зруйнування навчальних корпусів, пунктів управління та зв’язку, а також інфраструктури, необхідної для оперативного використання цих систем.

Також було знищено кваліфікованих інструкторів, які підготовлювали персонал до застосування “Shahed-136/Герань-2”, та їхніх курсантів.