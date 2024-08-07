Західний Хаб МХП з елеваторами сплатили 183 млн грн податків у I півріччі 2024 року

Протягом I півріччя 2024 року підприємства Західного Хабу МХП разом з елеваторами МХП, розташованими в західних областях України, перерахували до бюджетів усіх рівнів більше 183 млн грн у вигляді податкових нарахувань, внесків і зборів.

МХП загалом у I півріччі сплатила 3,7 млрд грн податків. У порівнянні з I півріччям 2023 року обсяг податкових відрахувань збільшився на 40%.

Нагадаємо, що загалом у попередньому 2023 році підприємства компанії МХП перерахували до бюджетів всіх рівнів понад 6 млрд грн.

Таким чином, вже кілька років поспіль МХП залишається лідером зі сплати податків в агросекторі.

«У ці найскладніші для нашої країни часи команда МХП демонструє незламний дух та відповідальність. Продовжуємо сумлінно працювати і підтримувати прозоро сплаченими податками фінансову стійкість України. Державний і місцеві бюджети стабільно отримують такі необхідні зараз кошти, і це заслуга кожного із людей нашої компанії», – підкреслює директор Західного Хабу МХП Віктор Корягін.

МХП — міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій. Має виробничі потужності в Україні та на Балканах. Акції МХП представлені на Лондонській фондовій біржі.

Об’єднує понад 32 тисячі працівників в Україні та за кордоном, входить до 10 кращих роботодавців України за версією Forbes.

Західний Хаб МХП – група, яка об’єднує чотирирослинницьких і тваринницьких підприємств, що розташовані в п’яти західних областях України.Офіс Західного Хабу знаходиться в Тернополі.