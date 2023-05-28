Загиблому Валерію Дорохову з Тернопільщини просять присвоїти звання Героя України

Петицію з цією пропозицією зареєстрували на Офіційному інтернет-представництві президента України.
Автор петиції Любомир Пащак, пише Суспільне.
У тексті петиції йдеться, що лейтенант 68-Ї окремої єгерської бригади Збройних сил України Валерій Дорохов народився 21 червня 1991 році в Тернополі. Він був єдиний син у мами, в 2008 році вступив до юридичного факультету ЗУНУ.
“Староста, очолював молодіжний правовий гурток, брав активну участь у громадському та волонтерському житті університету. Життєрадісний, розумний, творчий. З початком повномаштабного російського вторгнення, Валерій, залишивши роботу, маму, друзів та кохану, мобілізувався та обійняв посаду командира взводу роти охорони Тернопільського міського ТЦК та СП. Згодом переведений в бойову бригаду командиром взводу”, – написав у тексті петиції автор.
Військовослужбовцю, командиру взводу Валерію Дорохову з Тернопільщини, який загинув на війні 17 квітня, просять присвоїти звання Героя України. Петицію з цією пропозицією зареєстрували на Офіційному інтернет-представництві президента України.
Автор петиції Любомир Пащак.
У тексті петиції йдеться, що лейтенант 68-Ї окремої єгерської бригади Збройних сил України Валерій Дорохов народився 21 червня 1991 році в Тернополі. Він був єдиний син у мами, в 2008 році вступив до юридичного факультету ЗУНУ.
“Староста, очолював молодіжний правовий гурток, брав активну участь у громадському та волонтерському житті університету. Життєрадісний, розумний, творчий. З початком повномаштабного російського вторгнення, Валерій, залишивши роботу, маму, друзів та кохану, мобілізувався та обійняв посаду командира взводу роти охорони Тернопільського міського ТЦК та СП. Згодом переведений в бойову бригаду командиром взводу”, – написав у тексті петиції автор.
Валерій Дорохов загинув під час штурму позицій ворога в селі Павлівка Донецької області.
Петицію зареєстровано 26 травня. 28 травня станом на 10:00 електронну петицію підписала 5 979 людей з 25 000 необхідних. Збір пидписів триває, до його завершення залишився 91 день.