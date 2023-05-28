Загиблому Валерію Дорохову з Тернопільщини просять присвоїти звання Героя України

Петицію з цією пропозицією зареєстрували на Офіційному інтернет-представництві президента України.

Автор петиції Любомир Пащак, пише Суспільне.

У тексті петиції йдеться, що лейтенант 68-Ї окремої єгерської бригади Збройних сил України Валерій Дорохов народився 21 червня 1991 році в Тернополі. Він був єдиний син у мами, в 2008 році вступив до юридичного факультету ЗУНУ.

“Староста, очолював молодіжний правовий гурток, брав активну участь у громадському та волонтерському житті університету. Життєрадісний, розумний, творчий. З початком повномаштабного російського вторгнення, Валерій, залишивши роботу, маму, друзів та кохану, мобілізувався та обійняв посаду командира взводу роти охорони Тернопільського міського ТЦК та СП. Згодом переведений в бойову бригаду командиром взводу”, – написав у тексті петиції автор.