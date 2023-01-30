Загальна мобілізація на Тернопільщині: з якими захворюваннями не беруть на службу до армії

Триває воєнний стан та загальна мобілізація, що введені через повномасштабне військове вторгнення Росії. На Тернопільщині обілізації підлягають військовозобов’язані чоловіки від 18 до 60 років. Але навіть у цей період деякі громадяни не підлягають призову до армії через стан здоров’я.

Перелік хвороб, з якими не беруть служити, прописаний у наказі “Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України”.

Хто вважається придатними та обмежено придатними до служби у мирний та воєнний час

Від мобілізації та військової служби звільняються особи, які мають важкі патології:

шизофренія;

розумова відсталість;

відсутність кінцівки;

сліпота;

глухота.

Також існує перелік захворювань, які можуть тимчасово чи довічно звільнити особу від військової служби не лише у мирний час, але й воєнний.

З якими хворобами не мобілізують

До таких захворювань належать:

Розлади психіки та поведінки – непридатними для служби в армії вважаються особи, які мають стійкі розлади психіки.

Захворювання нервової системи – у воєнний час непридатними до служби вважаються особи, які страждають на гостру форму енцефаліту, мієліту, менінгіту, енцефаломієліту, внутрішньочерепний або внутрішньохребетний абсцес, системну атрофію, дегенеративні патології, церебральну форму паралічу, паралітичний синдром, хворобу Паркінсона, міастенію, розсіяний склероз, захворювання нервово-м’язового апарату, міопатію, дорсалгію, радикулопатію, цервікалгію, ішіас, люмбаго.

Хвороби органів зору – умовно непридатними у воєнний час вважаються особи, які мають серйозні анатомічні дефекти повік, орбіт або очної кон’юнктиви, що супроводжуються вираженим порушенням рухових або зорових функцій на обох очах.

Захворювання органів слуху – якщо особа має стійку, повну глухоту на обидва вуха або глухонімоту, що має виражені вестибулярно-вегетативні порушення, які супроводжуються виникненням симптомів хвороби Меньєра, то вона не підлягає мобілізації.

Онкологічні хвороби – особи, що мають онкозахворювання та встановлений невиліковний діагноз.

ВІЛ-інфекція – якщо ВІЛ супроводжується розвитком паразитарних чи інфекційних захворювань, утворенням злоякісних пухлинних процесів, іншими уточненими захворюваннями, то особа є непридатною до служби в армії у мирний та у воєнний час.

Патології сечостатевої системи – якщо чоловік має тяжкий нефротичний синдром, хронічний інтерстиціальний нефрит, гострий пієліт, пієлонефрит, тубулоінтерстиціальний нефрит, хронічний первинний пієлонефрит, нефропатії, ниркову недостатність, гідронефроз, піонефир, то його не можуть призвати до армії.

Захворювання системи кровообігу – якщо особа має важкі форми таких хвороб, то вона є непридатної до військової служби.

Гепатити – непридатною вважається особа, яка страждає на тяжку форму вірусних гепатитів, що погано піддається лікуванню і супроводжується вираженим порушенням у роботі органів і систем.

Хвороби дихальної системи – від служби в армії звільняються ті, хто має хронічну форму бронхіту та пневмонії, ХОЗЛ або важку форму бронхіальної астми.

Захворювання системи травлення – не підлягають мобілізації у мирний та воєнний час є особи, що мають щелепно-лицьові аномалії (за винятком уроджених), у тому числі і аномалій прикусу, що супроводжуються порушенням дихання, нюху, а також ковтальної, мовленнєвої та жувальної функції.

Хвороби кісток – не підлягають призову особи, які страждають на виражену деформацію або дефекти пальців кисті, стоп; важку форму плоскостопості; фібробластичні патології з порушенням рухової активності.