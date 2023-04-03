Заборонити московський патріархат і повернути українські святині українському народу

Протягом багатьох років українська духовна й історична святиня – Почаївська Свято-Успенська лавра монопольно використовується московським патріархатом, який, попри зміни в статуті, залишається частиною російської православної церкви.

“Саме тому у Тернопільській обласній раді було утворено робочу групу з вивчення питання правомірності використання комплексу споруд Почаївської Свято-Успенської лаври, яка встановила цілу низку фактів порушень та зловживань з боку УПЦ МП”, – зазначив Михайло Головко. ⠀

Тож під час чергового засідання сесії Тернопільської обласної ради депутати, розглянувши протоколи засідань робочої групи, прийняли наступні звернення: ⠀

до Верховної Ради України, в якому висловили підтримку і прохання невідкладно розглянути проєкт Закону «Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій» (реєстраційний номер 8221 від 23 листопада 2022 року), внесений народними депутатами України Княжицьким М. Л., Павленком Р. М. та ін.;

до Державної інспекції архітектури та містобудування України з вимогою провести перевірку правомірності будівництва, що проводилось УПЦ МП, і впливу проведених будівельних робіт на архітектурний ансамбль та стан будівель і споруд Почаївської Свято-Успенської лаври, які є пам’ятками архітектури, та щодо проведення робіт в зоні охорони пам’яток, історичному ареалі; надати інформацію щодо реєстрації та видачі органами державного архітектурно-будівельного контролю документів, що дають право на виконання будівельних робіт з проведення капітального ремонту, реконструкції, реставрації та нового будівництва обʼєктів на території Почаївської Свято-Успенської лаври, а також щодо прийняття в експлуатацію нових обʼєктів; повідомити про заходи державного архітектурно-будівельного контролю, які здійснювалися на обʼєктах будівництва на території Почаївської Свято-Успенської лаври в порядку проведення планових і позапланових перевірок, а також інформацію за результатами вказаних перевірок;

до Міністерства культури та інформаційної політики України з проханням розірвати договір про безоплатне користування Свято-Успенською Почаївською лаврою – комплексом споруд Почаївської лаври – пам’ятками архітектури, що є державною власністю, укладений 12 грудня 2003 року між Державним комітетом України з будівництва та архітектури та Почаївською Свято-Успенською лаврою Української православної церкви до 01 січня 2052 року з правом пролонгації.

до Ради національної безпеки і оборони України, Кабінету Міністрів України з проханням утворити міжвідомчу робочу групу з підготовки пропозицій та рекомендацій щодо організації виконання окремих завдань, пов’язаних з діяльністю релігійних організацій в Україні, з метою проведення перевірки наявності правових підстав та дотримання умов користування релігійними організаціями майном, яке розміщене на території Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника; застосувати персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до структур УПЦ, духовенства, яке причетне до колабораціонізму, розпалювання релігійної ворожнечі чи іншої антиукраїнської діяльності; забезпечити реалізацію і моніторинг ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій);

до Тернопільської обласної військової адміністрації з вимогою звернутися до Почаївської міської ради Кременецького району з клопотанням про передачу земельної ділянки, на якій розміщені будівлі та споруди Почаївської Свято-Успенської лаври (Успенський собор, Троїцький собор, монастирські келії, архієрейський будинок, дзвіниця та надбрамний корпус) до державної власності на підставі статей 117, 120 Земельного кодексу України; змінити категорію земельної ділянки, на якій розміщені будівлі та споруди Почаївської Свято-Успенської лаври (Успенський собор, Троїцький собор, монастирські келії, архієрейський будинок, дзвіниця та надбрамний корпус), із земель житлової та громадської забудови на землі історико-культурного призначення; ініціювати скасування рішення Почаївської міської ради Кременецького району про передачу у постійне користування земельної ділянки площею 12,3912 га, кадастровий номер 6123410500:02:001:1252 Почаївській Свято-Успенській лаврі та відновити права держави на цю земельну ділянку.

Голова обласної ради також звернув увагу, що під час попереднього засідання сесії прийняли також звернення до Міністерства юстиції України з вимогою скасувати у встановленому порядку статути і державну реєстрацію релігійних громад (об’єднань) Української православної церкви московського патріархату на території Тернопільської області; спростити процедуру отримання посадовими особами структурних підрозділів з питань свободи совісті та релігійних організацій обласних державних адміністрацій доступу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань; запровадити принцип екстериторіальності у державній реєстрації релігійних організацій – юридичних осіб, надавши право державним реєстратором релігійних організацій обласних державних адміністрацій проводити державну реєстрацію юридичних осіб – релігійних організацій незалежно від їх територіального розташування. ⠀