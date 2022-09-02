У Музеї пожежно-рятувальної справи, що знаходиться в Головному управлінні ДСНС, відкрили Кімнату мінної безпеки. Усі експонати, виставлені тут, знайшли на території нашої області.

В окремому відділі кімнати можна глянути на боєприпаси, привезені тернопільськими піротехніками з Київщини від 24 лютого 2022 року.

Кімнату мінної безпеки облаштували в Музеї пожежно-рятувальної справи, аби популяризувати роботу піротехніків Тернопільщини і загалом служби ДСНС.

Також рятувальники хочуть ознайомити дорослих та малечу з правилами мінної безпеки і наочно показати людям різні типи боєприпасів. Це особливо актуально у воєнний час.

Презентація кімнати в музеї відбулась 1 вересня.

– Усі ці екземпляри були знайдені на території Тернопільської області. Тут проходили бойові дії Першої та Другої світових воєн. Багато де збереглись боєприпаси, котрі досі небезпечні. Для прикладу, наша група піротехніків в області щороку знаходить та знешкоджує 3,5 або 4 тисячі одиниць старих боєприпасів, – розповідає нашій журналістці Олександр Дворецький, полковник служби цивільного захисту, а також заступник начальника управління та начальник відділу реагування і гуманітарного розмінування Головного управління ДСНС в Тернопільській області.

Ще з 2014 року, коли росія здійснила наступ на сході України, піротехніки з Тернополя регулярно долучаються до розмінування територій, де були бойові дії. З початку повномасштабної війни вони працюють на території Київщини, очищують місцевість від вибухонебезпечних предметів, які залишили ворожі війська. В окремій частині кімнати – експонати, знайдені від лютого цьогоріч.

– Боєприпаси ми привезли з Ірпеня, Бучі, Гостомеля, Бородянки та інших населених пунктів. Всі вони безпечні та не несуть жодної загрози відвідувачам музею. Шкідливі речовини звідти забрані, – додає Олександр Дворецький.

Які експонати найцікавіші?

У Кімнаті мінної безпеки можна подивитись як на набої стрілецької зброї з кінця 19 століття (наприклад, кулі першої Кримської війни 1850-х років), так і на сучасні види озброєння.

Тут є авіабомби, мінометні міни, снаряди різних калібрів, ручні гранати, протитанкові гранатомети, системи залпового вогню. Тернополян здивують боєприпаси часів Першої та Другої світових воєн, а також старовинні зразки німецької і радянської військової амуніції.

– Серед речей, які несуть найбільшу загрозу населенню, є протипіхотні міни різного типу. Вони заборонені всіма Женевськими конвенціями та не можуть використовуватись під час бойових дій, адже нелетальні. Ці міни не вбивають людину, а лише калічать її. Такі боєприпаси зберігаються в нашому музеї. Ще маємо старовинні німецькі міни, які є справжніми «прабабцями» сучасних, та використовувались у Другій світовій війні, – пояснює пан Олександр.

В експозиції також є російські сухпайки, знайдені цьогоріч, і газети.

Стіни кімнати прикрашають картини – унікальні кадри з роботи рятувальників в Київській області.

В кутку представлена форма піротехніків. Так виглядають обладунки тернопільських саперів.

Як відвідати виставку в ДСНС?

Музей пожежно-рятувальної справи відкритий постійно. Містянам, котрі хочуть побачити боєприпаси, треба звернутись до прес-служби Головного управління ДСНС в області і записатись на екскурсію. Це можна зробити за номером телефону: 0352 241 100.