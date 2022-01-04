Якщо існує заборгованість зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за чотири місяці, державний виконавець виносить вмотивовану постанову про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві виїзду за межі України.

Якщо дії виконавця не були оскаржені, постанову в автоматизованому порядку скеровують до Державної прикордонної служби України для виконання.

Як дізнатися, чи існує обмеження у праві виїзду закордон за несплату аліментів? Перейти на вебсайт Єдиного реєстру боржників (erb.minjust.gov.ua) та знайти інформацію щодо внесення відомостей як боржника в категорії стягнення – стягнення аліментів, або звернутися безпосередньо до виконавця з метою отримання інформації.

Пошук інформації через вебсайт Єдиного реєстру здійснюється за такими реквізитами: прізвище, ім’я, по батькові (за його наявності), число, місяць, рік народження боржника — фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності).

Слід зазначити, що відомості про боржника вносяться до Єдиного реєстру боржників у разі, якщо виникла заборгованість за виконавчим документом про стягнення періодичних платежів більше трьох місяців.

Якщо, особа зазначена в даному реєстрі як боржник, необхідно звернутися до державного/приватного виконавця (прізвище, ініціали та контактні дані виконавця, в якого перебуває на виконанні виконавчий документ, зазначено в реєстрі) з метою встановлення суми заборгованості та інших даних, які допоможуть боржнику з’ясувати, чи існує обмеження у праві виїзду закордон за несплату аліментів.

Слід звернути увагу, що про обмеження у праві виїзду за кордон виконавець не пізніше наступного робочого дня з дня їх винесення повідомляє боржника (сторін). Однак, як зауважують фахівці системи безоплатної правової допомоги, на практиці не завжди такі дії відомі сторонам. Тому, щоб уникнути неприємної ситуації на кордоні України, такі моменти необхідно з’ясовувати боржникам за виконавчими документами про стягнення аліментів.

У разі, якщо є заборгованість зі сплати аліментів, то після погашення усієї суми заборгованості виконавець виносить постанову про скасування тимчасового обмеження у праві виїзду особи з України. Одночасно з винесенням такої постанови відомості про боржника з Єдиного реєстру боржників автоматично вилучають.

Рішення, дії чи бездіяльність державного/приватного виконавця з питань виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України можуть бути оскаржені у встановленому законом порядку.

Суд може скасувати тимчасове обмеження фізичної особи у праві виїзду за межі України за вмотивованою заявою боржника (ч.5 ст. 441 ЦПК України).