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За тиждень на Тернопільщині зібрали 400 одиниць зброї, яку роздали на початку війни (відео)

30.03.2023

Роман Васильович

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Новини, Війна з рф, Події

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У поліції розповіли, що за останній тиждень зібрали близько 400 одиниць зброї, яку встигли роздати цивільному населенню на початку війни. 

“Ми всі пам’ятаємо, коли на початку російської агресії ми роздавали цивільним особам зброю, на сьогодні прийнято рішення про виважений підхід до цього – про збір зброї в тих осіб, кому вона не потрібна, і ми на цьому тижні зібрали майже 400 одиниць зброї автоматичної, а також пістолетів, – відзначили у поліції Тернопільщини. – Це та зброя, що були роздали цивільному населенню. Я дякую тим активним громадянам, які брали участь, допомоагали, тренувалися, багато з них пішли у ЗСУ. І жодна зброя не була у нас використана незаконно чи не за призначенням. Для того, щоб заспокоїти жителів краю, скажу, що на території області у нас є достатньо озброєння, яке у випадку необхідності можна видати цивільним особам, вона зосереджене в різних місцях і може бути видана за рішенням військової адміністрації в разі потреби”.

Детальніше у відео.

Теги: війна з рф, зброя, вилучення зброї

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