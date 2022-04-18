В Україні посилили покарання за торгівлю гуманітарною допомогою у воєнний час. Як зазначили в Національному агентстві з питань запобігання корупції, за торгівлю такою допомогою можна отримати серйозний термін.

Як каратимуть тих, хто у воєнний час краде і торгує товарами з гуманітарної допомоги?

«Гуманітарна допомога повинна обов’язково доходити до адресатів і надаватися безкоштовно. Однак у цей важкий час з’являються випадки використання товарів гуманітарної допомоги для отримання прибутку», – зазначили в агентстві.

Зокрема, за продаж гуманітарної допомоги передбачено покарання за новою статтею 201-2 Кримінального кодексу України. Найсуворіше покарання за цією статтею – за правопорушення під час воєнного часу.