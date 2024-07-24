Ворогу потрібна «картинка»: В Україні почастішали випадки підпалів військових автівок

В Україні почастішали випадки підпалів військових автівок. Лише за останні місяці такі злочини трапилися у Києві, Одесі, Дніпрі, Рівному та багатьох інших містах. Все частіше виконавцями стають жінки і навіть діти. Їх вербують росіяни: через Telegram чи заборонений ВКонтакте. Чому українці в тилу готові йти на злочин за вказівкою росії?

Ворогу потрібна «картинка»

10 липня Служба безпеки України повідомила про затримання 28-річної мешканки Олександрії на Кіровоградщині, яка підпалила службовий пікап інструктора Національної гвардії. Наступним її завданням від російського куратора був підпал будівлі місцевого ТЦК. За це їй обіцяли гроші: розмір винагороди мав залежати від масштабу пожежі.

Як констатують у Центрі громадського моніторингу та контролю, на жаль, такі випадки непоодинокі: ледь не щодня у поліції та СБУ звітують про затримання паліїв, які працюють на росію. Підпали авто українських військових потрібні рф, щоб створювати фейки, про нібито «антиукраїнське підпілля», яке активно діє в нашій країні. Зокрема, з такою метою мали використати відеозйомки, які вела горе-палійка з Кіровоградщини. А у Центрі стратегічних комунікацій вже розвінчували російський фейк про українців, які підпалюють автомобілі військових, аби показати спротив «диктатурі Зеленського».

Гроші — основна причина

Мотивом для злочинів проти власних військових найчастіше стають саме гроші. Росіяни спеціально шукають у соцмережах наркозалежних або ж людей, які не можуть вибратися з боргів. До прикладу, в Одесі затримали на підпалах авто місцевого наркодилера, який залучив до «роботи» знайомого наркомана. Платнею були наркотики. А військовий ЗСУ Тарас Котов, якому 17 червня палії — мати із неповнолітнім сином — пошкодили автівку, так пригадує своє враження від них: «Жінка казала, що вони в боргах, а її син побачив у Telegram, що можна заробити 500 доларів, підпаливши автівку. Тому не йдеться про якийсь там світоглядний вибір цих людей. Вони існують в іншому прошарку суспільства, де не цікавляться війною», — розподає боєць.

Вербують навіть дітей

Вербування дітей для вчинення злочинів проти військових — ще одна практика російських спецслужб. Неповнолітніх знаходять у соцмережах, зокрема у Telegram. За словами заступника начальника департаменту карного розшуку Національної поліції Юрія Кузьменко, під час літніх канікул такі випадки почастішали, адже діти проводять більше часу в Інтернеті. Спершу завдання підліткам дають нескладні, як от намалювати антиукраїнське графіті. «За це обіцяють певну винагороду, яка становить від кількох до 20 тисяч гривень. У разі виконання особою цього завдання, спецслужби розуміють, що людина легко піддається впливу, і, обіцяючи легкий заробіток та значні суми винагороди — від трьох до п’яти тисяч доларів, пропонують вчиняти злочинні дії у вигляді підпалів автомобілів військовослужбовців», — пояснює Кузьменко.

За інформацією тренера-методолога громадської організації #stop_sexтинг Василя Філоненка, підлітки можуть навіть не усвідомлювати, що чинять. «Адже це може подаватися як весела гра, видаючи, зокрема підпали автівок за боротьбу зі шпигунами всередині Збройних сил України. Діти до кінця можуть не розуміти наслідків», — пояснює він.

Підпали триватимуть?

За підпал автомобілів передбачено кримінальну відповідальність — до десяти років ув’язнення. А у разі встановлення зв’язку з російськими спецслужбами, дії вже будуть кваліфіковані за статтею про диверсію, і тоді покарання передбачає від 15 років позбавлення волі до довічного ув’язнення. Проте, незважаючи на покарання, диверсії можуть тривати й надалі. У цьому, зокрема певен військовий Тарас Котов, якому ледь не знищили транспорт. Адже каже, росіяни не припинять полювати на людей, які перебувають у борговій ямі.

Щоправда, попри зусилля росіян, деякі історії мають щасливий кінець. Так військовим, яким у червні зловмисники спалили автівку у Дніпрі, за місяць після цього небайдужі зібрали 160 тисяч гривень на нову. А підозрюваних у знищенні майна бійців — затримала поліція.