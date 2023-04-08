За рік військові командири одружили 2 267 пар

У воєнний час засвідчити кохання мають право командири. Початок повномасштабної війни загострив почуття та став причиною «весільного буму» у 2022 році.

Торік шлюбів у країні побільшало на 4%. Крім звичайних реєстрацій у РАГСі, у воєнний час засвідчити кохання та шлюб мають право командири — зокрема, безпосередньо на фронті, пише Опендатабот.

Загалом за рік від початку великої війни командирами було зареєстровано 2 267 союзів.

Половина від загальної кількості таких шлюбів відбулася у перші місяці великої війни навесні — 1 338. Пік новостворених таким чином родин за місяць припадає на травень — тоді за заявами командирів одружилися 385 пар. Це 17% від загальної кількості шлюбів, посвідчених командирами, за рік.

Від середини літа кількість шлюбів на передовій поменшала — в середньому, восени та взимку за місяць одружувалось 84 пари.

Згідно з постановою Кабміну № 213 за заявою командира наречені можуть оженитися як безпосередньо на передовій, так й по відеозв’язку або ж навіть без присутності одного чи обох молодят. У такому випадку командир складає акт з усією інформацією про нове подружжя, який потім надсилається до будь-якого відділу державної реєстрації актів цивільного стану. Згодом за цим актом працівники РАГСу відтворять свідоцтво про шлюб та внесуть інформацію до Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

Така можливість на час воєнного стану доступна для пар, де хоча б один із наречених є військовослужбовцем будь-якого утвореного відповідно до законів України військового формування (наприклад, ЗСУ, ТрО тощо), Державного бюро розслідувань, Державної кримінально-виконавчої служби, Національного антикорупційного бюро, Бюро економічної безпеки або медичним працівником.