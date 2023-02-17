За пів року не відбулося жодного засідання у справі ДТП у Архикатедральному соборі у Тернополі.

Вже на пів року затягнулося в суді слухання справи щодо водійки, яка під дією амфетаміну перед Великоднем 2022 року на Audi в’їхала у Архикатедральний собор у Тернополі.

Резонансну справу досить швидко розслідували і через 4 місяці після інциденту – у серпні 2022 року обвинувальний акт передали до суду.

Однак на цьому все й зупинилося – з вересня минулого року з різних причин не відбулося жодного засідання, їх постійно переносили. Наразі справа на етапі підготовчих засідань, які ще не навіть не починалися, пише Терен.

На підготовче засідання 13 лютого з’явилася обвинувачена Ірина Скрабут-Яворська і її захисник Володимир Рубінський. Проте слухання знову відклали, оскільки призначений новий прокурор Андрій Козловський попросив часу для вивчення матеріалів справи і підготовки до засідання.

Попердній прокурор, який подавав до суду обвинувальний акт, звільнений з органів прокуратури. Суд надав прокурору і захиснику можливість ознайомитися з усіма матеріалами і призначив підготовче засідання на 16 березня.

До речі, резонансну справу розглядатимуть без потерпілого представника релігійної організації – а це настоятель Катедри отець Орест Павліський. Він подав до суду заяву про здійснення розгляду без його участі, на що суд погодився.

Нагадаємо, резонансна аварія у Тернополі сталася у ніч на 23 квітня, перед самим Великоднем. Водійка, керуючи автомобілем Audi, протаранила автентичні двері Архикатедрального собору в центрі міста. Вона в’їхала у храм та розтрощила плащаницю і престол. Після ДТП жінку затримали та госпіталізували. Як виявилося, це була місцева стоматология. 25 квітня їй вручили підозру.

На автомобіль наклали арешт. Водійка була у стані наркотичного сп’яніння, що підтвердили результати токсикологічної експертизи — у сечі виявили амфетамін.

27 квітня Ірині Скрабут-Яворській обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою застави розмірі 49 тис. 620 грн. та покладенням ряду обов`язків. Застав жінка внесла у той же день, коли з’явилася ухвала суду.