Найбільше нових випадків ковіду зафіксували в Тернопільському районі.
302 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Тернопільській області за 2 вересня 2022 року. Про це повідомляє Тернопільський обласний центр контролю і профілактики хвороб.
Також за останню добу:
- летальних випадків – 0
- одужало – 133 особи
- проведено досліджень методом ПЛР – 315
За весь час пандемії в Тернопільській області:
- захворіло – 153 471 особа;
- одужало – 148 805 осіб;
- летальних випадків – 2 439.
Загалом випадки підтверджено:
— Кременецький район – 17 181 (16 655 одужало, 314 летальних)
в т.ч. м. Кременець — 3 215 (3 139 одужало, 66 летальних);
— Тернопільський район – 91 609 (88 767 одужало, 1 409 летальних)
в т.ч. м. Тернопіль – 39 582 (38 219 одужало, 606 летальних);
— Чортківський район – 44 481 (43 383 одужало, 713 летальних)
в т.ч. м. Чортків — 6 616 (6 472 одужало, 62 летальних).
Географія поширення нових випадків:
Кременецький район (26 осіб)
• Борсуківська сільська ОТГ – 4
• Великодедеркальська сільська ОТГ – 1
• Вишнівецька селищна ОТГ – 4
• Кременецька міська ОТГ – 6
• Лановецька міська ОТГ – 2
• Лопушненська сільська ОТГ – 0
• Почаївська міська ОТГ – 2
• Шумська міська ОТГ – 7
Тернопільський район (193 особи)
• Байковецька сільська ОТГ – 8
• Бережанська міська ОТГ – 1
• Білецька сільська ОТГ – 3
• Великоберезовицька селищна ОТГ – 12
• Великобірківська селищна ОТГ – 5
• Великогаївська сільська ОТГ –8
• Залозецька селищна ОТГ – 3
• Збаразька міська ОТГ – 8
• Зборівська міська ОТГ – 1
• Золотниківська сільська ОТГ – 1
• Іванівська сільська ОТГ – 2
• Козівська селищна ОТГ – 7
• Козлівська селищна ОТГ – 2
• Купчинецька сільська ОТГ – 0
• Микулинецька селищна ОТГ – 4
• Нараївська сільська ОТГ – 0
• Озернянська сільська ОТГ – 1
• Підволочиська селищна ОТГ – 2
• Підгаєцька міська ОТГ – 2
• Підгороднянська сільська ОТГ – 5
• Саранчуківська сільська ОТГ – 1
• Скалатська міська ОТГ – 9
• Скориківська сільська ОТГ – 0
• Теребовлянська міська ОТГ – 3
• Тернопільська міська ОТГ – 105
Чортківський район (83 особи)
• Білобожницька сільська ОТГ – 0
• Більче-Золотецька сільська ОТГ – 1
• Борщівська міська ОТГ – 2
• Бучацька міська ОТГ – 15
• Васильковецька сільська ОТГ – 3
• Гримайлівська селищна ОТГ – 4
• Гусятинська селищна ОТГ – 3
• Заводська селищна ОТГ – 4
• Заліщицька міська ОТГ – 4
• Золотопотіцька селищна ОТГ – 1
• Іване-Пустенська сільська ОТГ – 0
• Колиндянська сільська ОТГ – 3
• Копичинецька міська ОТГ – 19
• Коропецька селищна ОТГ – 0
• Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 0
• Монастириська міська ОТГ – 3
• Нагірянська сільська ОТГ – 1
• Скала-Подільська селищна ОТГ – 0
• Товстенська селищна ОТГ – 2
• Трибухівська сільська ОТГ – 8
• Хоростківська міська ОТГ – 1
• Чортківська міська ОТГ – 9