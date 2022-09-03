Найбільше нових випадків ковіду зафіксували в Тернопільському районі.

302 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Тернопільській області за 2 вересня 2022 року. Про це повідомляє Тернопільський обласний центр контролю і профілактики хвороб.

Також за останню добу:

летальних випадків – 0

одужало – 133 особи

проведено досліджень методом ПЛР – 315

За весь час пандемії в Тернопільській області:

захворіло – 153 471 особа;

одужало – 148 805 осіб;

летальних випадків – 2 439.

Загалом випадки підтверджено:

— Кременецький район – 17 181 (16 655 одужало, 314 летальних)

в т.ч. м. Кременець — 3 215 (3 139 одужало, 66 летальних);

— Тернопільський район – 91 609 (88 767 одужало, 1 409 летальних)

в т.ч. м. Тернопіль – 39 582 (38 219 одужало, 606 летальних);

— Чортківський район – 44 481 (43 383 одужало, 713 летальних)

в т.ч. м. Чортків — 6 616 (6 472 одужало, 62 летальних).

Географія поширення нових випадків:

Кременецький район (26 осіб)

• Борсуківська сільська ОТГ – 4

• Великодедеркальська сільська ОТГ – 1

• Вишнівецька селищна ОТГ – 4

• Кременецька міська ОТГ – 6

• Лановецька міська ОТГ – 2

• Лопушненська сільська ОТГ – 0

• Почаївська міська ОТГ – 2

• Шумська міська ОТГ – 7

Тернопільський район (193 особи)

• Байковецька сільська ОТГ – 8

• Бережанська міська ОТГ – 1

• Білецька сільська ОТГ – 3

• Великоберезовицька селищна ОТГ – 12

• Великобірківська селищна ОТГ – 5

• Великогаївська сільська ОТГ –8

• Залозецька селищна ОТГ – 3

• Збаразька міська ОТГ – 8

• Зборівська міська ОТГ – 1

• Золотниківська сільська ОТГ – 1

• Іванівська сільська ОТГ – 2

• Козівська селищна ОТГ – 7

• Козлівська селищна ОТГ – 2

• Купчинецька сільська ОТГ – 0

• Микулинецька селищна ОТГ – 4

• Нараївська сільська ОТГ – 0

• Озернянська сільська ОТГ – 1

• Підволочиська селищна ОТГ – 2

• Підгаєцька міська ОТГ – 2

• Підгороднянська сільська ОТГ – 5

• Саранчуківська сільська ОТГ – 1

• Скалатська міська ОТГ – 9

• Скориківська сільська ОТГ – 0

• Теребовлянська міська ОТГ – 3

• Тернопільська міська ОТГ – 105

Чортківський район (83 особи)

• Білобожницька сільська ОТГ – 0

• Більче-Золотецька сільська ОТГ – 1

• Борщівська міська ОТГ – 2

• Бучацька міська ОТГ – 15

• Васильковецька сільська ОТГ – 3

• Гримайлівська селищна ОТГ – 4

• Гусятинська селищна ОТГ – 3

• Заводська селищна ОТГ – 4

• Заліщицька міська ОТГ – 4

• Золотопотіцька селищна ОТГ – 1

• Іване-Пустенська сільська ОТГ – 0

• Колиндянська сільська ОТГ – 3

• Копичинецька міська ОТГ – 19

• Коропецька селищна ОТГ – 0

• Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 0

• Монастириська міська ОТГ – 3

• Нагірянська сільська ОТГ – 1

• Скала-Подільська селищна ОТГ – 0

• Товстенська селищна ОТГ – 2

• Трибухівська сільська ОТГ – 8

• Хоростківська міська ОТГ – 1

• Чортківська міська ОТГ – 9