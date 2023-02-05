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За минулий рік тернопільські податківці виграли у судах справи на майже 200 млн грн

05.02.2023

Роман Васильович

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Право, Новини

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Упродовж минулого року судові органи розглянули 638 справ, у яких однією зі сторін виступала податкова служба Тернопільщини.

Як повідомили в управлінні правового забезпечення Головного Управління Державної податкової служби у Тернопільській області, на користь податкового відомства винесено 375 рішень на суму 188,5 млн гривень. Водночас підприємці виграли 263 справи на суму 82,7 млн гривень, пише Терен.

За позовами платників податків до органів ДПС про визнання недійсними податкових повідомлень-рішень юристи служби відстояли 40 справ на суму 131,5 млн гривень.

Загалом із початку року на розгляді у судах різних інстанцій перебувало 1151 справа на суму 944,2 млн гривень.

Теги: суд, податківці, виграні справи, податкова служба Тернопільщини

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