13.01.2023 13:26

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За минулу добу патрульні Тернопільщини виявили двох громадян, які мали з собою, ймовірно, заборонені предмети (фото)

13.01.2023

Роман Васильович

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Кримінал, Новини

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Перший випадок стався в Тернополі на вулиці Шпитальній, інспектори виявили громадянку, яка перебувала в громадському місці в стані алкогольного сп’яніння.
З собою жінка мала чималу сумку наповнену паперовими згортками з невідомою речовиною рослинного походження, ймовірно, наркотиками. Інспектори склали на громадянку відповідні адмінматеріали та викликали на місце слідчо-оперативну групу, які надалі з’ясовуватимуть всі обставини цієї події.
Інший випадок мав місце на вулиці Тарнавського. Поліцейські виявили підозрілого чоловіка, який перебував на вулиці в період дії комендантської години. Охоронці порядку провели поверхневу перевірку та виявили у чоловіка предмет, ймовірно, пристосований для вживання наркотичних речовин, всередині якого були залишки невідомої речовини, ймовірно, наркотичної.
На місце патрульні також викликали слідчо-оперативну групу для подальшого з’ясування обставин цієї події.

Автор: Роман Васильович

Мітки: поліція

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