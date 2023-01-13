За минулу добу патрульні Тернопільщини виявили двох громадян, які мали з собою, ймовірно, заборонені предмети (фото)

Перший випадок стався в Тернополі на вулиці Шпитальній, інспектори виявили громадянку, яка перебувала в громадському місці в стані алкогольного сп’яніння.

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З собою жінка мала чималу сумку наповнену паперовими згортками з невідомою речовиною рослинного походження, ймовірно, наркотиками. Інспектори склали на громадянку відповідні адмінматеріали та викликали на місце слідчо-оперативну групу, які надалі з’ясовуватимуть всі обставини цієї події.